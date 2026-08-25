После праздника в Каугури пустят дополнительный ночной поезд до Риги
Чтобы посетители праздника в Каугури после мероприятия могли удобно вернуться в Ригу, в ночь на 29 августа будет назначен дополнительный рейс электропоезда Vivi. Он отправится со станции Слока в 23:41 и прибудет в Ригу в 00:29. Поезд будет останавливаться на всех обычных остановках.
На праздник можно будет отправиться одним из регулярных рейсов, которые в течение дня курсируют в направлении Слоки каждые 30 минут.
Из Риги до Слоки на поезде можно добраться примерно за 50 минут, поэтому железнодорожный транспорт является одним из наиболее удобных способов посетить праздник, избежав пробок и необходимости искать место для парковки. От железнодорожной станции до основных площадок праздника можно дойти примерно за 10-15 минут.
Otkrito сообщал, что на празднике в Каугури посетителей ждут уличное искусство, цирковые представления, спортивные соревнования, творческие мероприятия и концерт. В этом году на сцену выйдут Максим Бусел с группой, Daddy Was a Milkman, Mazais princis, Финькис и группа Dagamba.
Расписание поездов, опубликованное на сайте и в мобильном приложении Vivi, включает все актуальные изменения, в том числе информацию о дополнительном рейсе. По вопросам расписания, покупки билетов и поездок можно обращаться в центр обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному номеру 8760.
Заботясь о безопасности пассажиров, Vivi напоминает, что на форме кондукторов постоянно закреплены камеры, которые при необходимости позволяют связаться с ответственными службами. В связи с ожидаемым большим количеством пассажиров в ночном поезде из Царникавы в Ригу Vivi также обеспечит присутствие сотрудников охраны.
Ежегодно Vivi назначает более десяти дополнительных рейсов в связи с различными культурными мероприятиями национального масштаба. Такие рейсы организуются на основании заявок организаторов мероприятий, поданных в Дирекцию автотранспорта. Решение о том, будут ли назначены дополнительные поезда, в каком количестве и в какое время, принимает Совет общественного транспорта, учитывая прогнозы организаторов относительно потенциального количества пассажиров и необходимого времени курсирования дополнительных рейсов.
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