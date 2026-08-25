После праздника в Каугури пустят дополнительный ночной поезд до Риги

Ежегодно Vivi назначает более десяти дополнительных рейсов в связи с различными культурными мероприятиями национального масштаба. Такие рейсы организуются на основании заявок организаторов мероприятий, поданных в Дирекцию автотранспорта. Решение о том, будут ли назначены дополнительные поезда, в каком количестве и в какое время, принимает Совет общественного транспорта, учитывая прогнозы организаторов относительно потенциального количества пассажиров и необходимого времени курсирования дополнительных рейсов.