Эстонский национальный деликатес оказался латвийским: знаменитую таллинскую кильку делают в Вентспилсе

Классический рецепт специй для таллинской кильки, который используется до сих пор, сформировался в 1870 году. На своей фабрике на небольшом острове недалеко от Таллина его внедрил предприниматель датского происхождения Вольдемар Серенсен. Основой его успеха стала точно сбалансированная смесь специй. Спрос стремительно рос, и в 1903 году только в Таллине работали уже 30 различных предприятий по переработке кильки, а в соседнем Палдиски - еще 15.