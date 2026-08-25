Эстонский национальный деликатес оказался латвийским: знаменитую таллинскую кильку делают в Вентспилсе
Купили в Эстонии национальный деликатес, привезли домой - и обнаружили, что он сделан в Латвии. Оказалось, знаменитую таллинскую кильку производят на предприятии в Вентспилсе, причем по той же рецептуре, что и "рижскую" кильку для латвийского рынка.
В каждой стране есть особая гордость национальной кухни, которой нация гордится, а туристы везут с собой на родину в качестве "съедобного сувенира". Есть такой продукт и у наших северных соседей - эстонцев. Но, как выясняется, производиться он может не в Эстонии, а у нас - в Вентспилсе или Риге.
В то время как латыши сетуют на то, что эстонская компания Falber Investments приобретает Рижский молочный комбинат вместе с нашей гастрономической гордостью - творожным сырком Kārums, а эстонскому пищевому промышленному концерну также принадлежат Rīgas miesnieks и Елгавский мясокомбинат, эстонцы тоже могут быть недовольны тем, что их национальную гастрономическую гордость отобрали латыши.
Так же как латыши гордятся своими рижскими шпротами, у эстонцев есть собственные национальные консервы - таллинская килька (по-эстонски "Tallinna kilud"), маринованная в специальном пряном рассоле. В традиционном таллинском рецепте кильку засаливают вместе с уникальной смесью специй, в которую входят черный и душистый перец, гвоздика, мускатный орех, кориандр и лавровый лист. Таллинская килька является кулинарным символом Эстонии, и День независимости и другие праздники эстонцы часто отмечают именно бутербродами с килькой. Классический вариант - ржаной хлеб с маслом, вареным яйцом, килькой и зеленым луком или килька с вареным картофелем и творогом.
История таллинской кильки тесно связана с развитием мореплавания, торговли и промышленности в Эстонии, благодаря чему эта пряная закуска стала международно узнаваемым брендом еще в XVIII веке. Она даже помогла Таллину неофициально получить название "город кильки" (kilulinn). В конце XVIII века, когда Эстония входила в состав Российской империи, местные торговцы начали экспериментировать с экзотическими специями, чтобы рыба дольше хранилась во время перевозок в другие области империи.
Классический рецепт специй для таллинской кильки, который используется до сих пор, сформировался в 1870 году. На своей фабрике на небольшом острове недалеко от Таллина его внедрил предприниматель датского происхождения Вольдемар Серенсен. Основой его успеха стала точно сбалансированная смесь специй. Спрос стремительно рос, и в 1903 году только в Таллине работали уже 30 различных предприятий по переработке кильки, а в соседнем Палдиски - еще 15.
Изначально килька продавалась в больших деревянных или металлических емкостях, но в начале XX века появились знаменитые жестяные банки, на которых изображался культовый силуэт Старого Таллина. Этот дизайн стал гарантией качества и аутентичности.
Именно в это время началось и соперничество между Таллином и Ригой за производство кильки. В конце XIX - начале XX века между двумя балтийскими городами существовала серьезная конкуренция. Поскольку Таллин (Ревель) благодаря знаменитой формуле Серенсена уже завоевал статус "столицы кильки" во всей Российской империи, рижские промышленники разработали собственный нишевый продукт - кильки в винном соусе, чтобы предложить другой, более изысканный вкус, который лучше подходил в качестве ресторанной закуски. Сейчас рижскую кильку в винном соусе производит Karavela под брендом Kaija (в таллинской кильке алкоголь не используется).
Но, как выясняется, на Karavela производят не только рижский деликатес, но и одну из национальных гастрономических гордостей Эстонии.
Директор по развитию и совладелец Karavela Янис Энделе рассказал, что Tallinna kilud - не бренд Karavela, а бренд их эстонского клиента: "С этим клиентом мы работаем уже несколько лет, и в этом сегменте наши объемы растут".
Но действительно ли рецепт этой кильки был разработан в середине XIX века? Возможно, это так, поскольку напечатанный на банке текст является "текстом клиента, а не нашим", говорит Янис Энделе. При этом он добавляет: "Но сам продукт имеет точно такую же рецептуру, по которой мы производим и продаем этот продукт в Латвии под нашим брендом Kaija".
Для латвийского рынка Karavela предлагает "Рижскую кильку в пряном рассоле" в такой же 240-граммовой консервной банке, только с другим дизайном, причем цена также практически не отличается от эстонской: в эстонском Selver килька Kaija стоит 1,89 евро, а в латвийском Citro рижская килька Kaija - 1,79 евро. Оригинальные рижские кильки с вином продаются в банках другого дизайна, однако и их цена особенно не отличается от цены килек в пряном рассоле.
На вопрос, какую долю рынка "таллинской кильки" эстонцы передали латышам, Янис Энделе ответил: "Не знаю, но думаю, что небольшую, поскольку сами эстонские производители заполняют полки, и эта ниша у них хорошо отработана".