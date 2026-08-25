"Не верьте всем обещаниям": экономист объяснил, почему латвийцам не стоит ждать снижения налогов
Серьезного снижения налогов Латвии в ближайшее время ждать не стоит, считает экономист Петерис Страутиньш. По его словам, предвыборные обещания резко уменьшить налоги будут скорее свидетельствовать о слабой связи политиков с реальностью.
В Латвии сейчас нет возможности существенно снизить налоги, поэтому подобные предвыборные обещания политиков могут свидетельствовать о слабой связи с реальностью. Такое мнение в интервью агентству LETA высказал главный экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш. По его словам, если налоги и снижать, то это должно быть скорее символическое изменение с небольшим влиянием на государственный бюджет. Существенно уменьшить крупные налоги в нынешних условиях нереально.
Причина, по мнению экономиста, прежде всего демографическая. В Латвии сокращается количество налогоплательщиков, а последствия демографического спада 1990-х годов уже начинают особенно заметно проявляться среди людей примерно 35-летнего возраста. Именно 30-40 лет, отметил Страутиньш, являются наиболее экономически продуктивным периодом жизни человека.
Экономист также призвал будущий Сейм не увлекаться специальными налоговыми режимами для отдельных отраслей и чрезмерным вмешательством государства в экономику. По его словам, политики должны учитывать, как подобные решения влияют на желание бизнеса инвестировать.
При этом Страутиньш считает преувеличенными разговоры о чрезмерном государственном долге Латвии. Хотя отдельные политики прибегают к "театральному моральному позированию" на эту тему, государственный долг Латвии по-прежнему значительно ниже среднего уровня по Евросоюзу.
"Не все так плохо, как иногда представляют, но о рисках нужно помнить", - заявил экономист.
Он не ожидает, что Латвия сможет прийти к бюджету без дефицита, однако считает желательным постепенное сокращение дефицита. Стране также необходимо готовиться к дальнейшему уменьшению числа работающих людей, которым в будущем придется рефинансировать накопленный государственный долг. По мнению Страутиньша, рассчитывать на настолько масштабную иммиграцию, которая смогла бы стабилизировать ситуацию на протяжении нескольких десятилетий, вряд ли стоит.
Экономист также советует осторожно относиться к предвыборным обещаниям партий обеспечить конкретные темпы роста ВВП, повышение зарплат и другие подобные показатели. На значительную часть этих процессов политики не могут напрямую влиять.
Если партийная программа содержит много конкретных и при этом очень оптимистичных экономических показателей, это, по мнению Страутиньша, должно вызывать вопросы. Гораздо важнее, чтобы партия понимала, какие инструменты государственной политики действительно находятся в ее распоряжении и в каком направлении необходимо развивать страну.
"Политики не могут определить темпы роста ВВП на следующие четыре года - на них может повлиять что угодно", - подчеркнул экономист, напомнив о масштабных изменениях, которые вызвали пандемия и война в Украине.
Одной из главных проблем следующего созыва Сейма Страутиньш назвал железнодорожный проект Rail Baltica. По его мнению, избежать решений по этой линии в любом случае не получится.