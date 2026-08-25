"Не верьте всем обещаниям": экономист объяснил, почему латвийцам не стоит ждать снижения налогов

В Латвии сейчас нет возможности существенно снизить налоги, поэтому подобные предвыборные обещания политиков могут свидетельствовать о слабой связи с реальностью. Такое мнение в интервью агентству LETA высказал главный экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш. По его словам, если налоги и снижать, то это должно быть скорее символическое изменение с небольшим влиянием на государственный бюджет. Существенно уменьшить крупные налоги в нынешних условиях нереально.