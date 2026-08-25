Министр: после разрушительной бури Латвии может понадобиться финансовая помощь ЕС
Последствия мощной бури могут обойтись Латвии в десятки миллионов евро. Правительство допускает, что собственных средств для восстановления инфраструктуры может не хватить.
Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой поддержкой к Европейской комиссии, чтобы покрыть расходы на устранение последствий разгула стихии. Об этом в эфире Latvijas Radio заявил министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс.
Последствия бури в Риге и других городах (23.08.2026)
В субботу вечером Латвию накрыл самый разрушительный шторм с января 2005 года.
По словам министра, ущерб пока еще сложно оценить. Он отметил, что министр финансов сообщил ему о сумме, которая сейчас остается в государственном бюджете на непредвиденные расходы, однако пока неизвестно, хватит ли этих средств.
Таварс не исключил, что на ликвидацию последствий стихии могут потребоваться десятки миллионов евро.
По словам министра, идею обратиться за помощью к Еврокомиссии предложили коллеги из внешнеполитической службы.
Мощный шторм обрушился на Латвию в ночь с субботы на воскресенье. Стихия оставила без электричества более четверти миллиона домохозяйств, повредила инфраструктуру и привела к масштабным разрушениям.
Последствия бури в Иманте (23.08.2026)
Самоуправления могут рассчитывать на государственную компенсацию за повреждение принадлежащей им инфраструктуры. В течение двух лет они имеют право претендовать на компенсацию в размере до 70% ущерба, а оставшуюся часть расходов покрывают самостоятельно.
Самоуправления также могут оказывать помощь пострадавшим жителям. Для этого человек должен обратиться в свое самоуправление, которое принимает заявление, обследует повреждения и принимает решение в соответствии со своими правилами или решением думы. После этого муниципалитет обращается в министерство, а государство компенсирует ему 50% соответствующих расходов.
Во вторник правительство рассмотрит возможность продления срока, в течение которого самоуправления должны сообщить Кабинету министров об ущербе. Предлагается увеличить его с трех до десяти рабочих дней.
Ранее сообщалось, что после разрушительной бури в Латвии без электричества все еще остаются около 31 000 клиентов. Энергетики работают в усиленном режиме, а искать поврежденные линии им помогают дроны - стихия повалила деревья, оборвала провода и сломала опоры.