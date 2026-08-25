Министр: после разрушительной бури Латвии может понадобиться финансовая помощь ЕС

Самоуправления также могут оказывать помощь пострадавшим жителям. Для этого человек должен обратиться в свое самоуправление, которое принимает заявление, обследует повреждения и принимает решение в соответствии со своими правилами или решением думы. После этого муниципалитет обращается в министерство, а государство компенсирует ему 50% соответствующих расходов.