Сорвали и бросили на землю: в Латгале 5 человек задержаны за надругательство над флагом
Сорванный флаг, алкоголь и съемка происходящего на телефон: в Латгале за минувшую неделю произошли два инцидента с государственным символом Латвии. В обоих случаях полиция задержала подозреваемых и начала уголовные процессы.
В пятницу, 21 августа, в Государственную полицию поступила информация, что в Даугавпилсе неизвестные сорвали латвийский флаг с держателя и бросили его на землю. Правоохранители оперативно установили возможных виновников и задержали их. По данным полиции, в момент происшествия задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из участников также снимал происходящее на видео.
Еще один инцидент произошел вечером 22 августа в Прейли. По предварительной информации, двое неизвестных пытались повредить латвийский флаг, а третий человек перекинул через плечо флаг, установленный на флагштоке. Полиция предполагает, что молодые люди могли снять флагштоки с флагами с многоквартирных домов. Правоохранители быстро установили личности возможных виновников и задержали трех молодых людей. Их поместили в места временного содержания.
В обоих случаях полиция выясняет мотивы задержанных.
Уголовные процессы начаты по статье 93 Уголовного закона - за срыв, разрыв, повреждение, уничтожение или другое надругательство над государственным гербом или флагом Латвии, а также публичное надругательство над государственным гимном.
За такое преступление может быть назначено до трех лет лишения свободы, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.