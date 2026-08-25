Сорвали и бросили на землю: в Латгале 5 человек задержаны за надругательство над флагом
Фото: LETA
В Латгале задержали людей за надругательство над флагом.
Аварии и происшествия

Сорвали и бросили на землю: в Латгале 5 человек задержаны за надругательство над флагом

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Сорванный флаг, алкоголь и съемка происходящего на телефон: в Латгале за минувшую неделю произошли два инцидента с государственным символом Латвии. В обоих случаях полиция задержала подозреваемых и начала уголовные процессы.

В пятницу, 21 августа, в Государственную полицию поступила информация, что в Даугавпилсе неизвестные сорвали латвийский флаг с держателя и бросили его на землю. Правоохранители оперативно установили возможных виновников и задержали их. По данным полиции, в момент происшествия задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из участников также снимал происходящее на видео.

Еще один инцидент произошел вечером 22 августа в Прейли. По предварительной информации, двое неизвестных пытались повредить латвийский флаг, а третий человек перекинул через плечо флаг, установленный на флагштоке. Полиция предполагает, что молодые люди могли снять флагштоки с флагами с многоквартирных домов. Правоохранители быстро установили личности возможных виновников и задержали трех молодых людей. Их поместили в места временного содержания.

В обоих случаях полиция выясняет мотивы задержанных.

Уголовные процессы начаты по статье 93 Уголовного закона - за срыв, разрыв, повреждение, уничтожение или другое надругательство над государственным гербом или флагом Латвии, а также публичное надругательство над государственным гимном.

За такое преступление может быть назначено до трех лет лишения свободы, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Темы

ДаугавпилсНовости регионовГосударственная полицияЛатгалеПрейли

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