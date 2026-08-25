Сорвали и бросили на землю: в Латгале 5 человек задержаны за надругательство над флагом

В пятницу, 21 августа, в Государственную полицию поступила информация, что в Даугавпилсе неизвестные сорвали латвийский флаг с держателя и бросили его на землю. Правоохранители оперативно установили возможных виновников и задержали их. По данным полиции, в момент происшествия задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из участников также снимал происходящее на видео.