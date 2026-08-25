Два погибших велосипедиста за сутки - статистика ДТП на дорогах Латвии
В понедельник зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в результате аварий погибли два человека, еще 11 пострадали, сообщили в Государственной полиции.
Около 15:00 на улице Даугавпилс в Огре произошло столкновение автомобиля VW Passat и велосипедиста. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался.
Примерно в 18:00 в Даугмале Кекавского края по пока невыясненным причинам велосипедист упал во время езды и от полученных травм скончался на месте происшествия.
Среди пострадавших в авариях были два пешехода, два велосипедиста и один водитель электросамоката.
За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала шесть водителей, в том числе четверо сели за руль в сильном опьянении, поэтому понесут уголовное наказание. За превышение скорости во вторник было оформлено 100 протоколов, а один водитель был оштрафован за агрессивное вождение.
В целом полиция во вторник оформила 375 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.