Два погибших велосипедиста за сутки - статистика ДТП на дорогах Латвии

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала шесть водителей, в том числе четверо сели за руль в сильном опьянении, поэтому понесут уголовное наказание. За превышение скорости во вторник было оформлено 100 протоколов, а один водитель был оштрафован за агрессивное вождение.