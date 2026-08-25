250 000 клиентов снова со светом, но тысячи еще ждут: продолжается устранение последствий бури

Напомним, что 22 августа Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о грозе в западных и центральных районах страны, а на востоке - оранжевое предупреждение. Стихия нанесла серьезный ущерб как распределительным, так и магистральным электросетям. Утром после бури, 23 августа, электроснабжение в Латвии было нарушено примерно у 277 000 клиентов. Серьезные перебои произошли и в Литве, где без электричества остались около 256 000 домохозяйств.