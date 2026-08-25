Последствия бури в Риге и других городах (23.08.2026)
В субботу вечером Латвию накрыл самый разрушительный шторм с января 2005 года.
250 000 клиентов снова со светом, но тысячи еще ждут: продолжается устранение последствий бури
После разрушительной бури в Латвии без электричества все еще остаются около 31 000 клиентов. Энергетики работают в усиленном режиме, а искать поврежденные линии им помогают дроны - стихия повалила деревья, оборвала провода и сломала опоры.
В Латвии продолжается масштабная ликвидация последствий разрушительной бури, обрушившейся на страну в минувшие выходные. К 6.00 25 августа электроснабжение удалось восстановить примерно 250 000 клиентов - это около 90% всех потребителей, оставшихся без света из-за стихии.
За время восстановительных работ устранено уже около 700 повреждений распределительной электросети. Однако без электричества по-прежнему остаются примерно 31 000 клиентов, поэтому работы ведутся в усиленном режиме по всей стране.
Работы осложняются масштабом разрушений. Во многих местах на провода упали крупные деревья, линии оказались оборваны, а опоры электросетей - сломаны. Скорость восстановления зависит от количества и сложности повреждений, а также от размеров территории, которую необходимо обследовать.
Для устранения последствий бури привлечены более 200 бригад Sadales tikls. Компании помогают также специалисты эстонского оператора распределительной системы Elektrilevi.
Кроме того, поврежденные линии обследуют с помощью дронов. Это позволяет значительно быстрее обнаруживать места повреждений и направлять туда ремонтные бригады. Во вторник использование дронов для поиска последствий бури продолжится.
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Жителей призывают следить за актуальной ситуацией на цифровой карте отключений Sadales tikls, где отмечаются уже зарегистрированные аварии. Обнаруженные, но еще не зарегистрированные повреждения можно сообщить через раздел Pieteikt bojajumu, при возможности приложив фотографию. Это помогает быстрее обнаружить все поврежденные участки сети и восстановить электроснабжение.
Об особо опасных ситуациях, например об оборванной линии электропередачи, необходимо сообщать по круглосуточному бесплатному телефону Sadales tikls 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу по номеру 112.
Напомним, что 22 августа Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о грозе в западных и центральных районах страны, а на востоке - оранжевое предупреждение. Стихия нанесла серьезный ущерб как распределительным, так и магистральным электросетям. Утром после бури, 23 августа, электроснабжение в Латвии было нарушено примерно у 277 000 клиентов. Серьезные перебои произошли и в Литве, где без электричества остались около 256 000 домохозяйств.