Во вторник в Латвии пройдут кратковременные дожди
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Во вторник в Латвии пройдут кратковременные дожди

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Во вторник местами в центральных и восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность со слабым и умеренным северным, северо-западным ветром. Максимальная температура воздуха составит +18...+21 градус.

В Риге ожидается кратковременный дождь, возможны грозовые ливни, в течение дня облачность уменьшится. Температура воздуха в столице составит около +19 градусов.

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