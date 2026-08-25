Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
Во вторник в Латвии пройдут кратковременные дожди
Во вторник местами в центральных и восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность со слабым и умеренным северным, северо-западным ветром. Максимальная температура воздуха составит +18...+21 градус.
В Риге ожидается кратковременный дождь, возможны грозовые ливни, в течение дня облачность уменьшится. Температура воздуха в столице составит около +19 градусов.