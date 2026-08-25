Латвийцев призвали не устраивать панику из-за каждого дрона у границы

Он считает, что вероятность пострадать от некоторых обычных угроз значительно выше. В качестве примера эксперт привел пьяного водителя, который ночью может стать причиной ДТП. "У нас не сообщают по радио, что какой-то пьяный водитель в три часа ночи выехал неизвестно откуда и, возможно, столкнется с вами. А вероятность умереть от этого в сотни раз выше, чем от атаки дрона", - отметил он.