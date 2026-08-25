Латвийцев призвали не устраивать панику из-за каждого дрона у границы
Дроны у границы вызывают в Латвии настоящую тревогу, однако депутат и писатель Марис Мичеревскис призывает не превращать каждый такой случай в панику: вероятность столкнуться с другими повседневными угрозами у наших граждан гораздо выше.
В эфире TV24 Мичеревскис отметил, что последняя ситуация с дроном была успешно разрешена, и выразил надежду, что в дальнейшем подобные инциденты также будут заканчиваться благополучно. При этом Мичеревскис признался, что его беспокоит чрезмерная реакция общества на каждый беспилотник, который приближается к латвийской территории.
"То, что мне не нравится, - каждый раз, когда какой-то дрон влетает или приближается к нашей границе, вокруг этого поднимается огромная шумиха. Это что-то настолько ужасное", - сказал он. По словам Мичеревскиса, Латвия имеет опасного соседа, и это является реальностью, которую необходимо учитывать, но не следует из-за нее находиться в постоянной тревоге.
Чтобы показать разницу между реальными и воспринимаемыми рисками, он привел статистику смертности в стране. "Сегодня в Латвии умрут 75 человек. Скорее всего, никто из них не умрет из-за атаки дрона", - заявил Мичеревскис.
Он считает, что вероятность пострадать от некоторых обычных угроз значительно выше. В качестве примера эксперт привел пьяного водителя, который ночью может стать причиной ДТП. "У нас не сообщают по радио, что какой-то пьяный водитель в три часа ночи выехал неизвестно откуда и, возможно, столкнется с вами. А вероятность умереть от этого в сотни раз выше, чем от атаки дрона", - отметил он.
Для самого Мичеревскиса эта тема не является исключительно теоретической. Во время последнего инцидента его жена находилась у своей матери в Аугшдаугавском крае, недалеко от границы. Около четырех часов утра она получила предупреждение. Мичеревскис считает, что в подобной ситуации прежде всего следует соблюдать базовые меры безопасности.
При этом Мичеревскис подчеркнул, что появление дрона возле границы не означает, что жителям Латгале необходимо избегать этого региона или каждый день ждать худшего. "Это не какой-то огромный риск. Нам сейчас не нужно бояться ехать в Латгале, дрожать каждый день или постоянно переживать", - сказал он.
Дроны и медведи как источник "психоза"
Мичеревскис считает, что общество иногда слишком сильно концентрируется на редких и пугающих событиях. По его словам, похожая ситуация возникает и вокруг сообщений о медведях. "Иногда это кажется каким-то психозом. И это не только про дроны, это касается нескольких вещей - например, медведей", - отметил он.
"Возможность встретить дрон или медведя минимальна. Я думаю, что среди всех случаев смерти в Латвии эти два сейчас очень похожи на вероятность пострадать от падения метеорита или удара молнии", - заявил Мичеревскис.