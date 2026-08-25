В Земессардзе объяснили, что ждет уехавшего из Латвии защитника страны в "час X"

В этом году Земессардзе исполняется 35 лет. Сегодня это крупнейшая составляющая вооруженных сил Латвии и добровольная организация, в которой могут служить граждане в возрасте от 18 до 60 лет. По словам Озолиньша, за последние десятилетия возможности Земессардзе значительно изменились. Если в 1993 году у земессаргов фактически были только форма и оружие, то сейчас их экипировка практически соответствует оснащению профессионального военнослужащего. В подготовке также используются современные технологии.