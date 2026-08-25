В Земессардзе объяснили, что ждет уехавшего из Латвии защитника страны в "час X"
Вступил в Земессардзе, уехал за границу, создал семью - а что будет, если случится война? Начальник штаба Земессардзе объяснил, что ждет таких граждан и почему санкции - далеко не единственный способ заставить человека выполнять долг.
Вступив в Земессардзе, человек должен понимать: в случае войны ему может потребоваться защищать Латвию, даже если к тому моменту он будет жить за границей, иметь семью и давно обосноваться в другой стране. Об этом в эфире TV24 заявил начальник штаба Земессардзе полковник Марек Озолиньш.
В этом году Земессардзе исполняется 35 лет. Сегодня это крупнейшая составляющая вооруженных сил Латвии и добровольная организация, в которой могут служить граждане в возрасте от 18 до 60 лет. По словам Озолиньша, за последние десятилетия возможности Земессардзе значительно изменились. Если в 1993 году у земессаргов фактически были только форма и оружие, то сейчас их экипировка практически соответствует оснащению профессионального военнослужащего. В подготовке также используются современные технологии.
Однако зрителей интересовало не только вооружение и обучение, но и обязанности тех, кто однажды решил стать земессаргом.
Один из зрителей спросил, что произойдет с человеком, который в молодости вступил в Земессардзе, прошел военную подготовку, а спустя годы переехал в другую страну, создал там семью и не вернулся в Латвию в случае войны. Можно ли считать его государственным изменником?
Озолиньш подчеркнул, что сила страны заключается в способности общества объединиться для ее защиты. По его словам, особенно важно, чтобы люди, уже прошедшие военную подготовку, не теряли полученные навыки и периодически возвращались для их обновления.
При этом полковник упомянул и возможные санкции за невыполнение обязанностей. Однако конкретно назвать их он не смог и признался, что лично не является сторонником наказаний как основного инструмента.
"Санкции не могут быть единственной причиной убедить человека выполнить свой гражданский долг", - заявил Озолиньш.
Он также отметил, что человек, вступающий в Земессардзе в 18 лет, уже считается взрослым и должен понимать ответственность за принятое решение.
При этом жизненные обстоятельства могут измениться. Если человек по каким-либо причинам, чаще всего из-за семейных обстоятельств, решает покинуть Земессардзе, полученные им знания и навыки никуда не исчезают. Более того, многие спустя некоторое время возвращаются в ряды земессаргов.
По словам Озолиньша, в Земессардзе есть целые семьи, представители которых служат в нескольких поколениях. Причем речь идет не только о мужчинах - в организации служат и женщины.
"Мы как организация принимаем всех и помогаем каждому найти наиболее подходящее для него место", - сказал полковник.