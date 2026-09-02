Военная техника выйдет на дороги, а авиация будет летать на малой высоте: в Латвии начинаются учения Namejs 2026

Учения Namejs проводятся по всей Латвии с 2014 года. Они запланированы заранее и необходимы для поддержания боевой готовности Национальных вооруженных сил, совершенствования взаимодействия с союзниками и проверки способности страны реагировать на потенциальные угрозы.