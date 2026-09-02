Военная техника выйдет на дороги, а авиация будет летать на малой высоте: в Латвии начинаются учения Namejs 2026
Сегодня, 2 сентября, по всей Латвии начинаются всеобъемлющие учения по обороне государства Namejs 2026, которые продлятся до 8 октября. В ближайшие недели жители смогут заметить военную технику на дорогах, усиленные полеты авиации и беспилотников, а также другую непривычную активность.
В учениях примут участие около 12 000 латвийских и союзных военнослужащих и бойцов Земессардзе. К ним также присоединятся военнослужащие Службы государственной обороны и резервисты.
К учениям присоединятся военнослужащие из других стран
Учения проходят совместно со штабом Многонациональной дивизии НАТО Север. В них примут участие военнослужащие из Канады, США, Эстонии, Литвы и других союзных государств. Будут задействованы подразделения Многонациональной дивизии НАТО Север, а также подразделение НАТО по интеграции сил в Латвии.
Во время учений продолжится интеграция возможностей Национальных вооруженных сил и союзников. Участники будут совершенствовать совместимость подразделений и способность согласованно реагировать на современные угрозы безопасности.
Национальные вооруженные силы также будут тесно сотрудничать с Объединенными экспедиционными силами. Планируется отработать своевременное наблюдение за ситуацией, меры сдерживания и совместное реагирование на возможные угрозы в Балтийском регионе.
На востоке Латвии усилятся полеты беспилотников
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При планировании Namejs 2026 учитывался опыт войны в Украине и других современных вооруженных конфликтов. Поэтому особое внимание уделят применению беспилотных систем и развитию средств противодействия дронам.
В восточной части Латвии, в том числе в приграничных районах, беспилотные летательные аппараты будут использоваться особенно активно. Военнослужащие отработают применение дронов при выполнении различных задач.
Одновременно подразделения будут учиться обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовывать беспилотные системы условного противника.
В ходе учений продолжится развитие возможностей вооруженных сил на суше, на море, в воздухе, киберпространстве и информационной среде. Разные виды сил будут отрабатывать совместное выполнение операций.
Новые технологии проверят в реалистичных условиях
Namejs 2026 станет площадкой для практической проверки новых возможностей, процедур и технологий, разработанных в рамках трансформации Национальных вооруженных сил.
Новые решения испытают в условиях, максимально приближенных к реальным оперативным сценариям. Специалисты оценят их эффективность и возможности практического применения.
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Результаты учений будут использованы для дальнейшего развития оборонных возможностей Латвии и совершенствования вооруженных сил.
Резервистов и бойцов Земессардзе вызовут на мобилизационные учения
В сентябре и октябре в рамках Namejs 2026 также пройдут мобилизационные учения. Их цель - проверить порядок включения резервистов и бойцов Земессардзе в боевую структуру Национальных вооруженных сил.
Во время учений проверят систему оповещения, а также способность за короткое время обеспечить прибывший личный состав оружием и необходимой экипировкой.
Будет отрабатываться мобилизация материально-технических ресурсов и их использование при выполнении задач государственной обороны. Мобилизованный личный состав также будут направлять за пределы мест постоянной дислокации подразделений для выполнения различных заданий.
К учениям привлекут министерства, самоуправления и предприятия
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Во время Namejs 2026 будет совершенствоваться взаимодействие Национальных вооруженных сил, союзников и гражданских учреждений.
В учениях примут участие Центр кризисного управления, Государственная канцелярия, отраслевые министерства и подчиненные им учреждения, службы государственной безопасности, самоуправления и предприятия.
Участием гражданских учреждений будет руководить Центр кризисного управления. Для этого сформируют тематические группы, отвечающие за коммуникации, энергетику, транспорт, продовольствие и другие направления.
Группы должны будут обеспечить поддержку, необходимую для обороны страны, а также непрерывную работу важнейших отраслей в условиях кризиса.
Всеобъемлющая система государственной обороны включает не только государственные и военные учреждения, но и самоуправления, частные предприятия, неправительственные организации и жителей. Ее задача - повысить способность Латвии сохранять устойчивость и обеспечивать выполнение важнейших функций во время кризиса.
На дорогах появятся колонны военной техники
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На протяжении сентября и в начале октября учения будут интенсивно проходить в разных частях Латвии. По главным и региональным автодорогам станут передвигаться латвийские и союзные военнослужащие, а также военная техника. В воздушном пространстве Латвии будут летать военные самолеты и другие воздушные суда. Некоторые полеты пройдут на небольшой высоте.
На военных полигонах также состоятся боевые стрельбы. Жителей призывают учитывать эту информацию и следить за сообщениями Национальных вооруженных сил и соответствующих самоуправлений.
Куда сообщать о подозрительной активности
Во время учений работает информационный телефон +371 28637064.
При обнаружении подозрительной активности жители могут круглосуточно связаться со Службой государственной безопасности по телефону +371 67208964 или написать на электронную почту info@vdd.gov.lv.
О подозрительной активности вблизи государственной границы следует сообщать Государственной пограничной охране по круглосуточным телефонам +371 67075616 и +371 67075718.
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Учения Namejs проводятся по всей Латвии с 2014 года. Они запланированы заранее и необходимы для поддержания боевой готовности Национальных вооруженных сил, совершенствования взаимодействия с союзниками и проверки способности страны реагировать на потенциальные угрозы.