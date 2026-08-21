Субботние планы рушатся: из-за грядущей мощной бури в Латвии массово переносят мероприятия
Из-за надвигающегося на Латвию мощного циклона организаторы один за другим переносят запланированные на субботу, 22 августа, массовые мероприятия. Причиной стали оранжевое предупреждение о сильном ветре и интенсивных осадках, а также прогнозы порывов ветра, которые местами могут достигать штормовых значений.
Синоптики предупреждают, что в субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет необычно сильный для лета циклон. Дождь начнется утром 22 августа и продолжится до ночи. В Курземе, Земгале и Видземе количество осадков может составить 30-80 миллиметров, причем наиболее сильные ливни ожидаются на востоке Курземе, в Земгале и на западе Видземе. Меньше всего осадков прогнозируется в Латгале.
В течение дня начнет усиливаться ветер, а к вечеру во многих местах он может перерасти в штормовой. По актуальным прогнозам, вечером 22 августа и в ночь на 23 августа в большей части страны порывы западного ветра могут достигать 20-27 метров в секунду. На побережье Видземе, в том числе в Риге, возможны порывы до 32 метров в секунду.
Ночной полумарафон в Елгаве перенесли на сентябрь
Запланированный на 22 августа ночной полумарафон в Елгаве перенесен на 5 сентября.
Решение приняли организаторы, ответственные службы и самоуправление после объявления оранжевого предупреждения. Они подчеркнули, что при ожидаемых ливнях, грозах и резких порывах ветра обеспечить безопасность участников невозможно.
Дополнительную информацию о том, как действовать зарегистрированным участникам, организаторы обещают сообщить отдельно.
Большой праздник в Пиньки состоится только 1 сентября
Марупское краевое самоуправление также решило отказаться от проведения 22 августа большого финального мероприятия, посвященного пятилетию края.
Праздник, который должен был пройти в Пиньки, перенесен на 1 сентября. В самоуправлении объяснили, что во второй половине дня и вечером 22 августа ожидаются очень сильные порывы ветра, которые могут сделать проведение крупного мероприятия на открытом воздухе небезопасным. При этом не все мероприятия юбилейной недели отменяются.
Запланированный на вечер 21 августа праздник Svinam Babītē состоится по плану.
Дискуссионное мероприятие Ideju skrejceļš, намеченное на 22 августа, также не отменяют, однако из-за погоды его перенесли со стадиона у Пинькского водохранилища в помещение Babītes Kultūrizglītības centrs.
Фестиваль Row Baltics перенесли на воскресенье
Балтийский фестиваль уличного искусства и культуры Row Baltics, который должен был пройти в субботу, также перенесен из-за прогноза неблагоприятной погоды. Теперь фестиваль состоится в воскресенье, 23 августа, с 12:00 до 22:00. Организаторы сообщают, что изменений в программе не планируется.
В рамках фестиваля должны выступить уличные художники, музыканты, представители хип-хоп культуры, BMX и скейтбордисты, танцоры и другие участники городской культурной сцены. Одним из центральных событий станет создание крупноформатной настенной росписи площадью около 400 квадратных метров.
Концерт Mesa и Gacho в Межапарке тоже перенесли
Еще одним крупным мероприятием, которое пришлось переносить, стал концерт проектов Mesa и Gacho на Большой эстраде Межапарка. Он был запланирован на 22 августа, однако теперь состоится в воскресенье, 23 августа.
Организаторы объяснили решение тем, что прогнозируемые погодные условия могут представлять опасность как для зрителей, так и для артистов и сотрудников мероприятия.
Все ранее приобретенные билеты остаются действительными, менять их не потребуется. Место проведения и программа концерта не изменятся.
Посетители, которые не смогут прийти на концерт 23 августа, смогут вернуть деньги за билеты.