Субботние планы рушатся: из-за грядущей мощной бури в Латвии массово переносят мероприятия

Синоптики предупреждают, что в субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет необычно сильный для лета циклон. Дождь начнется утром 22 августа и продолжится до ночи. В Курземе, Земгале и Видземе количество осадков может составить 30-80 миллиметров, причем наиболее сильные ливни ожидаются на востоке Курземе, в Земгале и на западе Видземе. Меньше всего осадков прогнозируется в Латгале.