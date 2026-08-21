Marlboro made in Riga: на фабрике поддельных сигарет работали граждане Украины и Молдовы

Правоохранители обращают внимание на еще один важный момент. В международных исследованиях распространения нелегальных сигарет в ЕС, основанных на подсчете пустых пачек, сигареты белорусского происхождения обычно учитываются как ввезенные контрабандой. Однако обнаруженная в Риге фабрика подтверждает ранее полученную оперативную информацию о том, что сигареты, которые выглядят как белорусские, могут на самом деле нелегально производиться непосредственно на территории ЕС.