Marlboro made in Riga: на фабрике поддельных сигарет работали граждане Украины и Молдовы
В Риге раскрыли подпольную фабрику сигарет полного цикла, где работали граждане Украины и Молдовы. Во время обыска 18 нелегально трудившихся человек попытались сбежать, однако их задержали.
Когда правоохранители прибыли на объект, оборудование для производства сигарет находилось в рабочем режиме. Находившиеся внутри люди попытались сбежать, проигнорировав законные требования сотрудников полиции. При поддержке Государственной полиции всех 18 нелегально работавших человек удалось задержать непосредственно во время совершения преступления.
Всем задержанным в качестве меры пресечения избран арест.
Фабрика работала полный цикл
На производстве обнаружили большое количество табака, незаконно изготовленные сигареты, фильтры, упаковки и заготовки для производства табачных изделий.
Для нелегальных работников прямо на территории фабрики были оборудованы спальные места.
Производство было оснащено оборудованием для полного цикла изготовления сигарет. В помещении находились измельчитель, сушилка и резательная машина для табака, специальное устройство для контроля качества нарезанного сырья, две линии производства сигарет - для тонких и стандартных сигарет, а также линии упаковки пачек и блоков.
На фабрике также хранились все необходимые материалы: табак, фильтры, клей, заготовки пачек, фольга и пленка.
Кроме того, правоохранители обнаружили поддельные белорусские акцизные марки, которые наклеивали на фальшивые сигареты якобы белорусского происхождения. Таким образом, производители пытались ввести в заблуждение как покупателей, так и правоохранительные органы.
Подделывали известные бренды
Оборудование и сырье, найденные на производстве, указывают на то, что там изготавливали поддельные сигареты как европейских, так и белорусских брендов. Среди них - Marlboro, Winston, NZ, Minsk, "Davidoff и Parliament.
После остановки производства удалось предотвратить ущерб экономическим интересам Латвии и Европейского союза, который, по предварительной оценке, составляет несколько миллионов евро.
По имеющимся данным, преступная группа также использовала для логистики автомобили с поддельными государственными номерными знаками и механически поврежденными VIN-номерами. Это позволяло скрывать следы и снижать вероятность разоблачения.
Что известно о белорусских сигаретах
Правоохранители обращают внимание на еще один важный момент. В международных исследованиях распространения нелегальных сигарет в ЕС, основанных на подсчете пустых пачек, сигареты белорусского происхождения обычно учитываются как ввезенные контрабандой. Однако обнаруженная в Риге фабрика подтверждает ранее полученную оперативную информацию о том, что сигареты, которые выглядят как белорусские, могут на самом деле нелегально производиться непосредственно на территории ЕС.
Это означает, что реальное количество поддельных сигарет в Европе может быть значительно выше, а объем сигарет, ввезенных контрабандой, - ниже, чем показывают соответствующие исследования.
По факту произошедшего Налоговая и таможенная полиция начала уголовный процесс по части третьей статьи 221 Уголовного закона - по подозрению в незаконном изготовлении табачных изделий.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и другие возможные эпизоды деятельности группировки. Более подробная информация пока не разглашается в интересах следствия.