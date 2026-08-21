Аварии и происшествия
Сегодня 13:27
Машина с зерном перевернулась в Риге: груз высыпался на дорогу
Зерно оказалось прямо на дороге после того, как в пятницу утром в Риге перевернулся грузовик. ДТП произошло возле Милгравского моста на съезде в сторону Вецмилгрависа.
В пятницу утром в Риге по дороге в сторону Вецмилгрависа перевернулся грузовик с грузом зерна, сообщает очевидец. Авария произошла на транспортной развязке на улице Яунциема гатве возле Милгравского моста.
На снятом очевидцем видео видно лежащий на боку грузовик и рассыпавшийся из него груз. "Похоже, не вписался в поворот", - рассказала порталу очевидец.
Информацию о происшествии подтвердили в Государственной полиции. "Сегодня утром около 8:00 в Риге на проспекте Вецаки грузовой автомобиль перевернулся, в результате чего из него высыпался груз - зерно. В аварии никто не пострадал", - сообщили в полиции. По факту произошедшего Государственная полиция начала административный процесс.