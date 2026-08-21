Машина с зерном перевернулась в Риге: груз высыпался на дорогу

Информацию о происшествии подтвердили в Государственной полиции. "Сегодня утром около 8:00 в Риге на проспекте Вецаки грузовой автомобиль перевернулся, в результате чего из него высыпался груз - зерно. В аварии никто не пострадал", - сообщили в полиции. По факту произошедшего Государственная полиция начала административный процесс.