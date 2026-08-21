Лобовое столкновение под Ригой: разбитые машины и чудесное спасение семьи с двумя детьми
Семья ехала в магазин недалеко от Силакрогса, когда встречный автомобиль внезапно вылетел на их полосу. Машины после лобового столкновения оказались полностью разбиты, но родители и двое детей отделались ушибами и ссадинами.
Отец семейства Кристап вместе с двумя дочерьми и женой отправился в магазин, однако их планы разрушило лобовое столкновение. По словам водителя встречного автомобиля, у его машины заблокировалось колесо, из-за чего он потерял управление. Об этом сообщает передача "Sadursme 360" телеканала 360TV.
Кристап даже не хочет представлять, чем могла закончиться авария, если бы его семья не была пристегнута. В результате тяжелого столкновения возле Силакрогса его автомобиль получил серьезные повреждения, однако сам Кристапс, его жена и двое детей отделались ушибами и ссадинами.
"Если бы я не был пристегнут, я оказался бы лицом в стекле или в руле. А так я даже не коснулся лицом подушки безопасности - она раскрылась прямо передо мной", - рассказал Кристап.
Авария произошла на участке возле Силакрогса, где разрешено движение со скоростью до 90 км/ч. Кристапс ехал значительно медленнее, поскольку после выезда с перекрестка еще не успел набрать скорость. Встречный автомобиль, по его словам, двигался довольно быстро.
"Как сказала другая сторона, у него якобы заблокировалось колесо, что, конечно, никто толком не может проверить. После этого он вылетел на нашу полосу. Мне оставалось только тормозить и пытаться избежать столкновения", - вспоминает Кристап.
Удар был настолько сильным, что раскрылись все подушки безопасности автомобиля, а после столкновения семья оказалась в кювете. В машине находились жена Кристапса, его семилетняя дочь и ребенок, которому еще не исполнилось двух лет. Дети были пристегнуты в соответствии со своим возрастом, а взрослые использовали ремни безопасности.
Семье удалось избежать серьезных травм. Кристап рассказывает, что единственными последствиями стали синяки и ссадины именно в тех местах, где проходили ремни безопасности. У малыша пострадали ноги, у жены и дочери появились следы на плечах, а сам Кристап ушиб локоть.
Травматолог, который ежедневно сталкивается с последствиями подобных аварий, объясняет, что отказ от ремня безопасности при сильном столкновении может стоить человеку жизни.
"Человека может выбросить из машины. Машина переворачивается, и шансы выжить в таком случае очень малы. Человека может подбросить даже на высоту 10-15 метров, он может вылететь через боковое окно, а затем существует риск, что его переедет автомобиль", - рассказал руководитель Травматологического центра Больницы травматологии и ортопедии Свен Рублуис.
Даже те, кого после столкновения доставляют к травматологу, нередко получают очень тяжелые травмы. Если человек не пристегнут, после резкой остановки автомобиля он продолжает двигаться по инерции и ударяется о стекло, руль или другие элементы салона. "Это переломы рук и костей черепа, различные глубокие рваные раны, открытые переломы, которые необходимо срочно обрабатывать. Такие травмы действительно ужасны", - объяснил травматолог.
Оба попавших в аварию автомобиля отправили на переработку. Судя по тому, в каком состоянии оказались машины, остается только радоваться тому, что для семьи из Ропажи эта авария закончилась без серьезных последствий.