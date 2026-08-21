Лобовое столкновение под Ригой: разбитые машины и чудесное спасение семьи с двумя детьми

Даже те, кого после столкновения доставляют к травматологу, нередко получают очень тяжелые травмы. Если человек не пристегнут, после резкой остановки автомобиля он продолжает двигаться по инерции и ударяется о стекло, руль или другие элементы салона. "Это переломы рук и костей черепа, различные глубокие рваные раны, открытые переломы, которые необходимо срочно обрабатывать. Такие травмы действительно ужасны", - объяснил травматолог.