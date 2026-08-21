День, который окончательно отделил Латвию от СССР: в Риге прошли памятные мероприятия

"В августе 1991 года люди не знали, каким будет следующий день, но они знали, какую Латвию хотят видеть. Сегодня у нас есть свое государство, Конституция, демократически избранный парламент и надежное место в Европейском союзе и НАТО - у нас есть то, ради чего тогда люди были готовы рискнуть всем", - заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента.