Возложение цветов к памятнику Свободы (21.08.26)
21 августа у памятника Свободы в Риге состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвященная 35-летию принятия конституционного закона "О государственном статусе ...
День, который окончательно отделил Латвию от СССР: в Риге прошли памятные мероприятия
Ровно 35 лет назад Латвия приняла решение, которое окончательно отделило ее правовое пространство от СССР, несмотря на бронетехнику на Домской площади и военный вертолет над парламентом. Председатель Сейма Дайга Миериня напомнила, какой ценой стране досталась независимость и почему ответственность за нее не закончилась в 1991 году.
В пятницу, 21 августа, у памятника Свободы в Риге состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвященная 35-летию принятия конституционного закона "О государственном статусе Латвийской Республики". После этого в Сейме прошло торжественное заседание, посвященное полному восстановлению независимости страны.
"Люди не знали, каким будет следующий день"
"В августе 1991 года люди не знали, каким будет следующий день, но они знали, какую Латвию хотят видеть. Сегодня у нас есть свое государство, Конституция, демократически избранный парламент и надежное место в Европейском союзе и НАТО - у нас есть то, ради чего тогда люди были готовы рискнуть всем", - заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента.
Она напомнила, что 35 лет назад в этом зале заседаний было принято одно из важнейших решений в истории восстановленной Латвии. 21 августа 1991 года Верховный совет, проявив самообладание, принял конституционный закон "О государственном статусе Латвийской Республики". В тот момент в стране царила неопределенность и существовала реальная угроза народу Латвии и парламенту.
Миериня подчеркнула, что восстановление независимости происходило в условиях, когда не существовало четкого плана дальнейшего развития и гарантий международной поддержки. Однако было ясное понимание цели и готовность взять на себя ответственность.
Решительность и ответственность за будущее страны
"Решительность - вот что мы должны помнить о тех судьбоносных августовских днях. Но не только решительность, а еще и ответственность. Ответственность за государство, которое мы получили и которое оставим нашим детям, внукам и следующим поколениям. Ответственность за принимаемые решения. Ответственность за произносимые слова", - сказала председатель Сейма, призвав каждого ответить самому себе, какое государство мы строим сегодня.
Говоря о современных вызовах, Миериня отметила, что 14-й Сейм смог принимать сложные решения во время геополитических потрясений и угроз безопасности. Одновременно она подчеркнула необходимость думать о долгосрочном развитии Латвии, укреплять безопасность и здравоохранение, создавать эффективное государственное управление и способствовать открытости при принятии решений.
"Открытость - сила демократического государства. Она должна стать оружием против дезинформации. Открытость должна стать способом объяснения обществу сложных решений", - заявила Миериня.
По ее словам, общество должно понимать, что происходит в Кабинете министров, Сейме и государственном управлении в целом.
Борьба Украины напоминает о цене свободы
В преддверии Дня независимости Украины председатель Сейма подчеркнула, что борьба украинцев напоминает, насколько высока цена свободы и насколько важно защищать демократию.
"Мы обязаны защищать то, за что когда-то боролись сами и за что сегодня борются украинцы", - сказала она.
Миериня также отметила, что парламент является зеркалом общества. "В обществе все больше ощущаются взаимное неуважение и нетерпимость. Мы много говорим о своих правах, но все меньше - об ответственности, уважении и эмпатии", - заявила председатель Сейма.
В завершение речи она подчеркнула, что государство является общей ответственностью всего общества. Миериня призвала жителей доверять демократии, участвовать в выборах и своими поступками подтверждать ответственность за страну.
"Пусть нас никогда не покидает та простая уверенность, которая была у жителей Латвии в августе 1991 года: собственное государство - это ценность", - пожелала она.
Закон принимали под рев бронетехники
21 августа 1991 года Верховный совет Латвийской Республики принял конституционный закон "О государственном статусе Латвийской Республики". Тем самым был отменен переходный период и завершено фактическое восстановление независимости.
Депутаты приняли этот закон, несмотря на рев оккупационной бронетехники на Домской площади и армейский вертолет, круживший над зданием парламента. 21 августа стало датой, которая принесла Латвии фактическую независимость, открыла путь к реальному восстановлению самостоятельного государства, восстановила действие Конституции и отделила правовое пространство Латвии от СССР.