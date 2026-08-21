Ливни могут размыть дороги и затопить тоннели - опубликовано предупреждение для водителей

При обнаружении повреждений специалисты по обслуживанию дорог при необходимости ограждают опасный участок направляющими столбиками и проводят ремонтные работы, если это позволяют погодные условия. Если сильный дождь продолжается, работы приходится откладывать до его окончания. Повреждения на участках, где еще ведутся строительные работы, обязан устранить исполнитель этих работ.