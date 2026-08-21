Ливни могут размыть дороги и затопить тоннели - опубликовано предупреждение для водителей
В выходные синоптики прогнозируют интенсивные дожди и серьезные разрушения из-за ветра. Такие погодные условия повлияют на состояние дорог и условия движения. Во время особенно сильного дождя и ветра жителей призывают оценить необходимость поездки и по возможности отложить необязательные выезды.
Во время сильных дождей увеличивается риск аквапланирования и ухудшается видимость. Водителям следует выбирать соответствующую условиям скорость, избегать резких маневров и учитывать, что на дороге могут находиться различные препятствия.
На гравийных дорогах, обочинах и возле канав из-за сильного дождя могут образоваться размывы. Отдельные участки дорог и тоннели могут оказаться затоплены, а на проезжую часть могут падать ветки и деревья.
О поваленных ветром деревьях, размывах и затопленных участках дорог просят сообщать государственному предприятию Latvijas Valsts ceļi (LVC) по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555, а также через аккаунты LVC в социальных сетях.
При обнаружении повреждений специалисты по обслуживанию дорог при необходимости ограждают опасный участок направляющими столбиками и проводят ремонтные работы, если это позволяют погодные условия. Если сильный дождь продолжается, работы приходится откладывать до его окончания. Повреждения на участках, где еще ведутся строительные работы, обязан устранить исполнитель этих работ.