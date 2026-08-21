Рижский роддом снова откроет семейные палаты на 6-м этаже: сколько придется платить за сутки
В Рижском родильном доме с 24 августа вновь откроют 10 временно закрытых семейных палат на шестом этаже. За отдельную палату придется платить 72 евро в сутки, при этом питание сопровождающего не входит в стоимость.
С понедельника, 24 августа, в Рижском родильном доме вновь будут доступны 10 семейных палат на шестом этаже. Они были временно закрыты летом. Палаты можно будет занять с 9:00. Стоимость проживания составляет 72 евро в сутки. Предварительно забронировать семейную палату нельзя.
Всего на трех этажах Рижского родильного дома оборудовано 37 семейных палат. Помимо шестого этажа, такие палаты доступны на третьем и четвертом этажах. В учреждении отмечают, что в большинстве случаев этого количества достаточно, чтобы удовлетворить спрос на палаты.
Что входит в 72 евро
В Рижском родильном доме подчеркивают, что плата за семейную палату предназначена для предоставления дополнительного сервиса, в том числе возможности проживания отца ребенка или другого близкого совершеннолетнего человека вместе с матерью и новорожденным.
После вопроса одной из пользовательниц Facebook о том, какие расходы покрывает плата в размере 60-70 евро в сутки, если питание сопровождающего не предоставляется, в роддоме пояснили, что услугу семейной палаты нельзя сравнивать с гостиницей, поскольку в палатах одновременно обеспечивается медицинское обслуживание.
В учреждении также объяснили, что из-за сокращения финансирования летом пришлось временно уменьшить количество доступных семейных палат.
Почему закрывали шестой этаж
Как отмечает Рижский родильный дом, временное закрытие шестого этажа этим летом было связано не с прекращением финансирования семейных палат, а с ограниченной доступностью персонала. При этом услуга продолжала предоставляться на третьем и четвертом этажах.
Национальная служба здравоохранения (NVD) ранее также заявила, что семейные палаты Рижского родильного дома не финансируются из государственного бюджета. Поэтому утверждения о том, что сокращение государственного финансирования непосредственно привело к закрытию шестого этажа, по мнению NVD, создают вводящее в заблуждение представление.
В роддоме также пояснили ситуацию с питанием. Государственного финансирования на питание матерей недостаточно, поэтому учреждение доплачивает из собственных средств, чтобы обеспечивать женщин трехразовым питанием. Питание мужей и других сопровождающих за счет государства не предоставляется.