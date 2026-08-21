Рижский роддом снова откроет семейные палаты на 6-м этаже: сколько придется платить за сутки

После вопроса одной из пользовательниц Facebook о том, какие расходы покрывает плата в размере 60-70 евро в сутки, если питание сопровождающего не предоставляется, в роддоме пояснили, что услугу семейной палаты нельзя сравнивать с гостиницей, поскольку в палатах одновременно обеспечивается медицинское обслуживание.