ФОТО: невероятная история утраченной Аркадии - парка, где когда-то выращивали пальмы и персики
Парк Аркадия сегодня кажется тихим зеленым уголком Торнякалнса, но за его извилистыми дорожками, холмами и Марупите скрывается история длиной почти в два века. Здесь выращивали пальмы и персики, устраивали спектакли и концерты, меняли русло реки, собирали тысячи протестующих, а теперь готовят новые работы по восстановлению исторических объектов. Otkrito рассказывает, как менялась Аркадия и почему почти ничего в ее нынешнем облике не появилось случайно.
История Аркадии начинается не с парка
В 1852 году Кристиан Генрих фон Верман, внук известной рижской меценатки Анны Верман, приобрел здесь старую усадьбу и устроил сад на вершине высокого холма. Это еще не был общественный парк в современном понимании. Скорее речь шла о частном загородном владении, причем весьма роскошном.
По сохранившимся сведениям, фон Верман оборудовал оранжереи и теплицы, где выращивали пальмы и редкие тропические растения, а также виноград, абрикосы и персики. Для Риги середины XIX века подобный сад был демонстрацией не только богатства владельца, но и технических возможностей садоводства того времени.
После смерти владельца наследники уделяли саду значительно меньше внимания. Участок несколько раз переходил из рук в руки, пока в 1885 году его не приобрел торговец К. В. Клейн. С ним у будущей Аркадии появилась совершенно новая функция.
До появления Аркадии здесь уже развлекали рижан
Клейн превратил территорию в коммерческое место отдыха. Здесь появились садовый театр, трактир и различные развлечения. За местом даже закрепилось неофициальное название "парк Клейна".
В конце XIX века подобные загородные увеселительные сады были важной частью городской культуры. Рига быстро росла, население увеличивалось, а общественные зеленые пространства становились все более востребованными. Известно, например, что 9 июня 1895 года здесь открылся летний театр "Аркадия". Только за тот сезон в нем состоялось 11 представлений.
Перелом наступил в 1896 году. Территорию приобрело городское управление. Причина была вполне практической: город хотел создать благоустроенное место отдыха для жителей тогдашнего Митавского, или Елгавского, предместья. Так частный сад постепенно начал превращаться в настоящий городской парк.
Куфальт фактически придумал ту Аркадию, которую мы узнаем сегодня
Главным человеком в этой трансформации стал директор рижских садов и ландшафтный архитектор Георг Фридрих Куфальт. Именно его работы на рубеже XIX и XX веков определили основную пространственную структуру Аркадии.
Город расширил первоначальную территорию сада, присоединив часть склона дюны и земли бывшей эспланады Коброншанца. Позже был приобретен и участок вдоль нынешней улицы Фрича Бривземниека. Но самое радикальное решение касалось реки Марупите.
Речка и сегодня выглядит так, будто всегда текла между холмами Аркадии. На самом деле ее русло здесь было изменено. По предложению тогдашнего рижского градоначальника Джорджа Армитстеда Марупите направили в центральную часть парка. Прежде она проходила параллельно бывшей улице Алтонавас, нынешней улице Ояра Вациетиса.
Для реки создали новое живописное русло, небольшие водоемы, мостики и искусственный водопад, известный как "Иматра". Одновременно прокладывались дорожки, формировались перспективы, прореживались старые посадки и высаживались новые растения. По сути, перед посетителем создавали тщательно сконструированный ландшафт, который должен был выглядеть естественным.
Откуда взялось название "Аркадия"
Благоустройство продолжалось больше десяти лет и в основном завершилось в 1911 году. Тогда за парком закрепилось название "Аркадия".
Одна из официально приводимых версий происхождения названия связана с местным рестораном. Считается, что один из его арендаторов назвал заведение "Аркадией", поскольку окружающий пейзаж напомнил ему идиллическую Аркадию - область Древней Греции, которая в европейской культуре давно стала символом гармоничной, райской сельской природы. Со временем название перешло на весь парк. При этом до Первой мировой войны официально употреблялось и название Торнякалнский парк.
Аркадия того времени была не только местом прогулок. Часть территории сдавали в аренду, а полученные деньги использовали для содержания парка. Здесь существовали ресторан, тир, площадки для игр и музыкальный павильон. Сам ресторан переживал пожары - крупные возгорания упоминаются в 1902 и 1908 годах.
Война почти уничтожила прежнюю Аркадию
Первая мировая война стала для парка тяжелым периодом. На его территории размещались беженцы из Курземе, а сам сад оказался серьезно поврежден. После образования независимой Латвии началось восстановление. Ключевую роль сыграл другой выдающийся мастер рижского озеленения - Андрей Зейдакс, который с 1915 по 1940 год руководил городскими садами.
Если Куфальт заложил основу ландшафта, то Зейдакс сделал парк более открытым и красочным. Были восстановлены газоны, появились стриженые живые изгороди и крупные нерегулярные клумбы с многолетниками. Часть густых посадок раскрыли солнцу.
В результате в 1920-1930-е годы Аркадия считалась одним из самых красивых парков столицы и по декоративности могла соперничать даже с Верманским садом. Некоторые клумбы, созданные по принципам Зейдакса, позднее восстановили с использованием аналогичного видового состава растений.
Здесь появилась эстрада, от которой сегодня почти ничего не осталось
В 1926-1927 годах Аркадию вновь перестраивали. Появились детская площадка, подпорные стены и лестницы. На верхней террасе по проекту архитектора Паулса Кундзиньша была сооружена музыкальная эстрада в форме раковины и большое террасированное пространство для зрителей.
Расположение было выбрано не случайно. С верхней части парка когда-то открывался вид не только на его склоны, но и на башни Риги. Летом здесь проходили концерты и культурные мероприятия.
Эстрада до наших дней не сохранилась, исчезнув на рубеже XX и XXI веков.
Ресторан стал кинотеатром, а кинотеатр - одним из центров Атмоды
В позднесоветское время это здание неожиданно приобрело совершенно другую роль. В конце 1980-х здесь работало отделение Клуба защиты окружающей среды. Экологическое движение в Латвии постепенно становилось частью гораздо более широкого общественного процесса, связанного уже не только с природой, но и с политическими свободами и восстановлением независимости.
27 апреля 1988 года парк оказался в центре одного из наиболее громких событий раннего этапа Третьей Атмоды. После демонстрации против строительства Рижского метро участники прошли от центра города через Каменный мост к Аркадии. По историческим данным, в акции участвовало около 10 тысяч человек, а колонна растянулась примерно на 2,5 километра.
Через несколько месяцев, 10 июля 1988 года, в Аркадии состоялось учредительное собрание Латвийского движения национальной независимости. На нем присутствовали около двух тысяч человек.
Само деревянное здание бывшего кинотеатра сгорело в 2006 году и было снесено примерно два года спустя.
Почему парк нельзя просто переделать по современному вкусу
Сегодня площадь основной части Аркадии составляет 6,92 гектара. Парк расположен между улицами Ояра Вациетиса и Фрича Бривземниека и железнодорожной линией Рига - Юрмала. При этом Аркадия официально является охраняемым архитектурным памятником регионального значения.
Под охраной находится не только какой-то отдельный объект. Государство считает ценностью саму пространственную организацию парка, историческую планировочную структуру, систему дорожек, посадки и другие элементы исторической композиции. Это принципиально важно для понимания того, почему крупная реконструкция Аркадии не может означать просто замену старого благоустройства на современное. Работы должны учитывать исторический характер территории.
В каком состоянии Аркадия находится сейчас
Парк переживал периоды серьезного упадка. В материалах по Торнякалнсу начала XXI века прямо отмечалось, что Аркадия вновь пришла в запущенное состояние и нуждалась в восстановлении.
За последние годы ситуация изменилась. Сейчас парк постоянно обслуживает подразделение "Сады и парки" предприятия Rīgas meži. Здесь сохраняют историческую композицию растений, обновляют посадки и ежегодно высаживают новые крупномерные деревья. По данным предприятия, в Аркадии растут около 20 местных и около 40 интродуцированных видов древесных растений.
В 2021 году город укреплял берега Марупите, чтобы остановить эрозию и защитить дорожки и насаждения, вручную очищал реку от зарослей и водных растений, а также заменил около 825 квадратных метров изношенного асфальта на дорожках со стороны улицы Фрича Бривземниека. При этом существующие ширину и конфигурацию дорожек не меняли.
Работы с рекой остаются необходимыми и сейчас. В феврале 2026 года муниципалитет проводил закупку на кошение тростника и очистку зарослей в Марупите и Аркадии. Это показывает одну из постоянных особенностей такого парка: декоративная вода выглядит естественной, но без регулярного вмешательства русло и водоемы быстро зарастают.
В 2023 году работа команды, занимающейся Аркадией, была отмечена Латвийской премией в области ландшафтной архитектуры.
И парк действительно остается востребованным. Согласно опросу посетителей рижских парков, проведенному Rīgas meži осенью 2025 года, Аркадию за предыдущий год посещали 27% опрошенных жителей, участвовавших в исследовании. Среди зеленых территорий Пардаугавы она остается одним из заметных мест отдыха.
"Холм любви" отремонтировали еще в 2024 году
Летом 2024 года в парке Аркадия завершили благоустройство так называемого "Холма любви". Рабочие заново заасфальтировали две ведущие к нему дорожки общей площадью 271 квадратный метр, восстановили подпорную стену и покрытие площадки отдыха, перестроили две лестницы с 64 ступенями и установили две скамейки. Муниципалитет заплатил за эти работы 117 757 евро с НДС.
Более крупное обновление
Отдельно в инвестиционном плане Риги появился проект "Обновление парка Аркадия" с ориентировочным бюджетом 500 тысяч евро. Он охватывает главным образом территорию со стороны улицы Фрича Бривземниека, включая место бывшей эстрады и окрестности "Холма любви".
В рамках проекта планируется восстановить покрытия дорожек и лестниц, обновить насаждения и благоустроить пространство для проведения мероприятий. Срок реализации в документах указан с июня 2024 года по декабрь 2026 года.
Параллельно в муниципальных документах упоминался еще один этап развития парка стоимостью около 152 тысяч евро. Он предусматривал ремонт существующей инфраструктуры и подготовку концепции дальнейшего развития Аркадии. Однако точной информации о завершении этого этапа нет.
Еще один отдельный проект вошел в инвестиционный план Риги на 2026-2027 годы. Он касается реконструкции исторического подвала в парке Аркадия. На эти работы предусмотрено около 200 тысяч евро. Подвал планируется восстановить и отреставрировать с учетом результатов технического обследования. Срок реализации проекта установлен с июля 2026 года по июль 2027 года.