ФОТО: невероятная история утраченной Аркадии - парка, где когда-то выращивали пальмы и персики
Фото: zudusilatvija.lv
Парк Аркадия в Риге в 1920 году. В центре снимка - характерная парковая эстрада в форме ракушки.
В Латвии

ФОТО: невероятная история утраченной Аркадии - парка, где когда-то выращивали пальмы и персики

Елена Денисова

Otkrito.lv

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Парк Аркадия сегодня кажется тихим зеленым уголком Торнякалнса, но за его извилистыми дорожками, холмами и Марупите скрывается история длиной почти в два века. Здесь выращивали пальмы и персики, устраивали спектакли и концерты, меняли русло реки, собирали тысячи протестующих, а теперь готовят новые работы по восстановлению исторических объектов. Otkrito рассказывает, как менялась Аркадия и почему почти ничего в ее нынешнем облике не появилось случайно.

История Аркадии начинается не с парка

В 1852 году Кристиан Генрих фон Верман, внук известной рижской меценатки Анны Верман, приобрел здесь старую усадьбу и устроил сад на вершине высокого холма. Это еще не был общественный парк в современном понимании. Скорее речь шла о частном загородном владении, причем весьма роскошном.

По сохранившимся сведениям, фон Верман оборудовал оранжереи и теплицы, где выращивали пальмы и редкие тропические растения, а также виноград, абрикосы и персики. Для Риги середины XIX века подобный сад был демонстрацией не только богатства владельца, но и технических возможностей садоводства того времени.

После смерти владельца наследники уделяли саду значительно меньше внимания. Участок несколько раз переходил из рук в руки, пока в 1885 году его не приобрел торговец К. В. Клейн. С ним у будущей Аркадии появилась совершенно новая функция.

Фото: zudusilatvija.lv
1910-е годы.
1910-е годы.

До появления Аркадии здесь уже развлекали рижан

Клейн превратил территорию в коммерческое место отдыха. Здесь появились садовый театр, трактир и различные развлечения. За местом даже закрепилось неофициальное название "парк Клейна".

В конце XIX века подобные загородные увеселительные сады были важной частью городской культуры. Рига быстро росла, население увеличивалось, а общественные зеленые пространства становились все более востребованными. Известно, например, что 9 июня 1895 года здесь открылся летний театр "Аркадия". Только за тот сезон в нем состоялось 11 представлений.

Перелом наступил в 1896 году. Территорию приобрело городское управление. Причина была вполне практической: город хотел создать благоустроенное место отдыха для жителей тогдашнего Митавского, или Елгавского, предместья. Так частный сад постепенно начал превращаться в настоящий городской парк.

Куфальт фактически придумал ту Аркадию, которую мы узнаем сегодня

Главным человеком в этой трансформации стал директор рижских садов и ландшафтный архитектор Георг Фридрих Куфальт. Именно его работы на рубеже XIX и XX веков определили основную пространственную структуру Аркадии.

Город расширил первоначальную территорию сада, присоединив часть склона дюны и земли бывшей эспланады Коброншанца. Позже был приобретен и участок вдоль нынешней улицы Фрича Бривземниека. Но самое радикальное решение касалось реки Марупите.

Речка и сегодня выглядит так, будто всегда текла между холмами Аркадии. На самом деле ее русло здесь было изменено. По предложению тогдашнего рижского градоначальника Джорджа Армитстеда Марупите направили в центральную часть парка. Прежде она проходила параллельно бывшей улице Алтонавас, нынешней улице Ояра Вациетиса.

Фото: LETA
Современный парк Аркадия с высоты птичьего полета.
Современный парк Аркадия с высоты птичьего полета.

Для реки создали новое живописное русло, небольшие водоемы, мостики и искусственный водопад, известный как "Иматра". Одновременно прокладывались дорожки, формировались перспективы, прореживались старые посадки и высаживались новые растения. По сути, перед посетителем создавали тщательно сконструированный ландшафт, который должен был выглядеть естественным.

Откуда взялось название "Аркадия"

Благоустройство продолжалось больше десяти лет и в основном завершилось в 1911 году. Тогда за парком закрепилось название "Аркадия".

Одна из официально приводимых версий происхождения названия связана с местным рестораном. Считается, что один из его арендаторов назвал заведение "Аркадией", поскольку окружающий пейзаж напомнил ему идиллическую Аркадию - область Древней Греции, которая в европейской культуре давно стала символом гармоничной, райской сельской природы. Со временем название перешло на весь парк. При этом до Первой мировой войны официально употреблялось и название Торнякалнский парк.

Аркадия того времени была не только местом прогулок. Часть территории сдавали в аренду, а полученные деньги использовали для содержания парка. Здесь существовали ресторан, тир, площадки для игр и музыкальный павильон. Сам ресторан переживал пожары - крупные возгорания упоминаются в 1902 и 1908 годах.

Фото: zudusilatvija.lv
1930-е годы.
1930-е годы.

Война почти уничтожила прежнюю Аркадию

Первая мировая война стала для парка тяжелым периодом. На его территории размещались беженцы из Курземе, а сам сад оказался серьезно поврежден. После образования независимой Латвии началось восстановление. Ключевую роль сыграл другой выдающийся мастер рижского озеленения - Андрей Зейдакс, который с 1915 по 1940 год руководил городскими садами.

Если Куфальт заложил основу ландшафта, то Зейдакс сделал парк более открытым и красочным. Были восстановлены газоны, появились стриженые живые изгороди и крупные нерегулярные клумбы с многолетниками. Часть густых посадок раскрыли солнцу.

В результате в 1920-1930-е годы Аркадия считалась одним из самых красивых парков столицы и по декоративности могла соперничать даже с Верманским садом. Некоторые клумбы, созданные по принципам Зейдакса, позднее восстановили с использованием аналогичного видового состава растений.

Здесь появилась эстрада, от которой сегодня почти ничего не осталось

В 1926-1927 годах Аркадию вновь перестраивали. Появились детская площадка, подпорные стены и лестницы. На верхней террасе по проекту архитектора Паулса Кундзиньша была сооружена музыкальная эстрада в форме раковины и большое террасированное пространство для зрителей.

Расположение было выбрано не случайно. С верхней части парка когда-то открывался вид не только на его склоны, но и на башни Риги. Летом здесь проходили концерты и культурные мероприятия. 

Фото: zudusilatvija.lv
1910-е годы.
1910-е годы.

Эстрада до наших дней не сохранилась, исчезнув на рубеже XX и XXI веков.

Ресторан стал кинотеатром, а кинотеатр - одним из центров Атмоды

В позднесоветское время это здание неожиданно приобрело совершенно другую роль. В конце 1980-х здесь работало отделение Клуба защиты окружающей среды. Экологическое движение в Латвии постепенно становилось частью гораздо более широкого общественного процесса, связанного уже не только с природой, но и с политическими свободами и восстановлением независимости.

Фото: zudusilatvija.lv
1990-е годы.
1990-е годы.

27 апреля 1988 года парк оказался в центре одного из наиболее громких событий раннего этапа Третьей Атмоды. После демонстрации против строительства Рижского метро участники прошли от центра города через Каменный мост к Аркадии. По историческим данным, в акции участвовало около 10 тысяч человек, а колонна растянулась примерно на 2,5 километра.

Через несколько месяцев, 10 июля 1988 года, в Аркадии состоялось учредительное собрание Латвийского движения национальной независимости. На нем присутствовали около двух тысяч человек.

Само деревянное здание бывшего кинотеатра сгорело в 2006 году и было снесено примерно два года спустя.

Фото: zudusilatvija.lv
Павильон парка Аркадия, 20 февраля 2000 года.
Павильон парка Аркадия, 20 февраля 2000 года.

Почему парк нельзя просто переделать по современному вкусу

Сегодня площадь основной части Аркадии составляет 6,92 гектара. Парк расположен между улицами Ояра Вациетиса и Фрича Бривземниека и железнодорожной линией Рига - Юрмала. При этом Аркадия официально является охраняемым архитектурным памятником регионального значения.

Под охраной находится не только какой-то отдельный объект. Государство считает ценностью саму пространственную организацию парка, историческую планировочную структуру, систему дорожек, посадки и другие элементы исторической композиции. Это принципиально важно для понимания того, почему крупная реконструкция Аркадии не может означать просто замену старого благоустройства на современное. Работы должны учитывать исторический характер территории.

В каком состоянии Аркадия находится сейчас

Парк переживал периоды серьезного упадка. В материалах по Торнякалнсу начала XXI века прямо отмечалось, что Аркадия вновь пришла в запущенное состояние и нуждалась в восстановлении.

За последние годы ситуация изменилась. Сейчас парк постоянно обслуживает подразделение "Сады и парки" предприятия Rīgas meži. Здесь сохраняют историческую композицию растений, обновляют посадки и ежегодно высаживают новые крупномерные деревья. По данным предприятия, в Аркадии растут около 20 местных и около 40 интродуцированных видов древесных растений.

В 2021 году город укреплял берега Марупите, чтобы остановить эрозию и защитить дорожки и насаждения, вручную очищал реку от зарослей и водных растений, а также заменил около 825 квадратных метров изношенного асфальта на дорожках со стороны улицы Фрича Бривземниека. При этом существующие ширину и конфигурацию дорожек не меняли.

Работы с рекой остаются необходимыми и сейчас. В феврале 2026 года муниципалитет проводил закупку на кошение тростника и очистку зарослей в Марупите и Аркадии. Это показывает одну из постоянных особенностей такого парка: декоративная вода выглядит естественной, но без регулярного вмешательства русло и водоемы быстро зарастают.

Фото: LETA
Выставка о видении будущего Малой Аркадии на Агенскалнском рынке.
Выставка о видении будущего Малой Аркадии на Агенскалнском рынке.

В 2023 году работа команды, занимающейся Аркадией, была отмечена Латвийской премией в области ландшафтной архитектуры.

И парк действительно остается востребованным. Согласно опросу посетителей рижских парков, проведенному Rīgas meži осенью 2025 года, Аркадию за предыдущий год посещали 27% опрошенных жителей, участвовавших в исследовании. Среди зеленых территорий Пардаугавы она остается одним из заметных мест отдыха.

Фото: zudusilatvija.lv
Пешеходный виадук в парке Аркадия, 2000 год.
Пешеходный виадук в парке Аркадия, 2000 год.

"Холм любви" отремонтировали еще в 2024 году

Летом 2024 года в парке Аркадия завершили благоустройство так называемого "Холма любви". Рабочие заново заасфальтировали две ведущие к нему дорожки общей площадью 271 квадратный метр, восстановили подпорную стену и покрытие площадки отдыха, перестроили две лестницы с 64 ступенями и установили две скамейки. Муниципалитет заплатил за эти работы 117 757 евро с НДС.

Более крупное обновление 

Отдельно в инвестиционном плане Риги появился проект "Обновление парка Аркадия" с ориентировочным бюджетом 500 тысяч евро. Он охватывает главным образом территорию со стороны улицы Фрича Бривземниека, включая место бывшей эстрады и окрестности "Холма любви".

В рамках проекта планируется восстановить покрытия дорожек и лестниц, обновить насаждения и благоустроить пространство для проведения мероприятий. Срок реализации в документах указан с июня 2024 года по декабрь 2026 года.

Параллельно в муниципальных документах упоминался еще один этап развития парка стоимостью около 152 тысяч евро. Он предусматривал ремонт существующей инфраструктуры и подготовку концепции дальнейшего развития Аркадии. Однако точной информации о завершении этого этапа нет.

Еще один отдельный проект вошел в инвестиционный план Риги на 2026-2027 годы. Он касается реконструкции исторического подвала в парке Аркадия. На эти работы предусмотрено около 200 тысяч евро. Подвал планируется восстановить и отреставрировать с учетом результатов технического обследования. Срок реализации проекта установлен с июля 2026 года по июль 2027 года.

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