ФОТО: невероятная история утраченной Аркадии - парка, где когда-то выращивали пальмы и персики

Еще один отдельный проект вошел в инвестиционный план Риги на 2026-2027 годы. Он касается реконструкции исторического подвала в парке Аркадия. На эти работы предусмотрено около 200 тысяч евро. Подвал планируется восстановить и отреставрировать с учетом результатов технического обследования. Срок реализации проекта установлен с июля 2026 года по июль 2027 года.