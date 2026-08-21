Не ходите, рижане, в парки гулять: столица готовится к мощной буре
Ригу в эти выходные накроет сильная буря: жителей призывают не посещать парки, кладбища и детские площадки, а автомобилистов - по возможности отказаться от поездок.
В Риге в субботу начнется буря, которая продолжится и в воскресенье. Помимо сильного ветра, ожидаются ливни и возможные подтопления. Поэтому рижанам рекомендуют без необходимости не пользоваться личным автотранспортом.
Городские службы совместно с Государственной пожарно-спасательной службой будут готовы оперативно устранять последствия стихии. В случае падения деревьев специалисты будут освобождать дороги и дорожки в парках, устранять повреждения контактных сетей общественного транспорта и выполнять другие необходимые работы. Также будет вестись наблюдение за изменениями уровня воды.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс призвал жителей соблюдать осторожность, следить за указаниями оперативных служб и без необходимости не выходить на улицу.
По его словам, городские службы будут находиться в состоянии повышенной готовности, чтобы при необходимости быстро реагировать на последствия непогоды.
Спасатели особенно настоятельно рекомендуют детям, пожилым людям и людям с ограниченной подвижностью оставаться дома. В районах, где объявлено предупреждение об очень суровых или экстремальных погодных условиях, не следует разбивать палатки или совершать вечерние или ночные походы.
Пожарно-спасательная служба также рекомендует закрыть окна, двери и люки на чердак. Уберите или надежно закрепите предметы с балконов, террас и дворов, которые могут быть унесены ветром или подняты в воздух. Спасатели также призывают людей беречь животных и содержать домашний скот и других животных в безопасном месте во время сильного ветра.
Государственная пожарно-спасательная служба рекомендует не парковать транспортные средства под деревьями, рядом со строительными лесами, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями или линиями электропередач. Спасатели также рекомендуют своевременно заряжать мобильные телефоны и другие необходимые устройства, а также подготовить безопасные альтернативные источники освещения.
Каким будет шторм
Согласно последним прогнозам, дождь начнет распространяться по Латвии с юга уже утром в субботу и прекратится в ночь на воскресенье.
В Курземе, Земгале и Видземе количество осадков может составить 30-80 миллиметров. Наиболее сильные дожди ожидаются в восточной части Курземе, Земгале и западной части Видземе. Меньше всего осадков прогнозируется в Латгале.
В течение субботы ветер будет постепенно усиливаться, а к вечеру и в ночь на воскресенье во многих районах перейдет в штормовой.
По мере прохождения центра циклона через Латвию направление ветра будет меняться. Согласно текущему прогнозу, вечером в субботу и в ночь на воскресенье на большей части территории страны порывы западного ветра достигнут 20-27 м/с.
Особенно сильный ветер ожидается на побережье Видземе, в том числе в Риге. Там порывы могут достигать 32 метров в секунду.