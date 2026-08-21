Не ходите, рижане, в парки гулять: столица готовится к мощной буре

Пожарно-спасательная служба также рекомендует закрыть окна, двери и люки на чердак. Уберите или надежно закрепите предметы с балконов, террас и дворов, которые могут быть унесены ветром или подняты в воздух. Спасатели также призывают людей беречь животных и содержать домашний скот и других животных в безопасном месте во время сильного ветра.