Украина ввела санкции против создателей "Маши и Медведя" из-за пророссийских нарративов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал несколько указов о новых санкциях против России. Под ограничения попали в том числе создатели популярного анимационного сериала "Маша и Медведь". Санкции введены против студии Animaccord, создавшей сериал, а также против ее основателя, генерального директора, сценариста, режиссера и владельцев прав на мультфильм.