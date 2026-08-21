Украина ввела санкции против создателей "Маши и Медведя" из-за пророссийских нарративов
Украина ввела санкции против создателей мультсериала "Маша и Медведь", обвинив их в распространении пророссийской пропаганды под видом детского контента. В Киеве считают сериал угрозой национальной безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал несколько указов о новых санкциях против России. Под ограничения попали в том числе создатели популярного анимационного сериала "Маша и Медведь". Санкции введены против студии Animaccord, создавшей сериал, а также против ее основателя, генерального директора, сценариста, режиссера и владельцев прав на мультфильм.
Как говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины, "Маша и Медведь" распространяет "пророссийские нарративы, замаскированные под контент для детей", и представляет угрозу национальной безопасности Украины.
После введения санкций показ сериала на территории Украины будет запрещен, сообщает интернет-издание "РБК-Украина".
Претензии к мультсериалу
Критика "Маши и Медведя" звучит не только в Украине. В июле группа депутатов британского парламента направила открытое письмо министру культуры Великобритании Лизе Нанди с требованием убрать мультсериал со стриминговых платформ.
Претензии депутатов связаны, в частности, с двумя эпизодами. В одном из них Маша появляется в танкистском шлеме, а в другом - в головном уборе, напоминающем шапку-ушанку НКВД.
В июне министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также раскритиковал решение Netflix оставить сериал в своем каталоге. "Россия воюет не только ракетами, но и нарративами. "Маша и Медведь" является частью "мягкой силы" Кремля, включая прокремлевские и милитаристские послания в детский развлекательный контент и одновременно нормализуя агрессию России и имперские амбиции", - заявил Цахкна.
По его словам, мир никогда не относился бы терпимо к детскому контенту, в котором нацистская символика представлена в позитивном свете. "Советская символика заслуживает такой же моральной ясности", - подчеркнул министр.
Цахкна отметил, что для многих народов, в том числе для эстонцев, советская символика ассоциируется с оккупацией, массовыми убийствами, депортациями и преступлениями против человечности.