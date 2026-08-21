Сперва предупреждай, а потом штрафуй - министерство критикует действия самоуправлений

"Эффективнее всего ограничить распространение инвазивных видов мы можем, сотрудничая с владельцами земельных участков и в первую очередь объясняя им, какие действия необходимо предпринять. Призываю самоуправления дать людям возможность устранить нарушение, а штраф использовать только в том случае, если после предупреждения никаких действий не последовало", - заявил министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс ("Объединенный список").