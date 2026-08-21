Сперва предупреждай, а потом штрафуй - министерство критикует действия самоуправлений
Министерство умного управления и регионального развития (VARAM) призывает самоуправления сначала информировать жителей о необходимости борьбы с инвазивными видами, а не сразу выписывать штрафы.
В VARAM обратились физические и юридические лица, которых оштрафовали за допущение распространения видов, включенных в список инвазивных видов Латвии.
Теперь министерство призывает самоуправления при привлечении жителей к административной ответственности в первую очередь руководствоваться принципом "сначала консультируй" и перед наложением штрафа использовать предупреждение.
"Эффективнее всего ограничить распространение инвазивных видов мы можем, сотрудничая с владельцами земельных участков и в первую очередь объясняя им, какие действия необходимо предпринять. Призываю самоуправления дать людям возможность устранить нарушение, а штраф использовать только в том случае, если после предупреждения никаких действий не последовало", - заявил министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс ("Объединенный список").
Согласно части третьей статьи 30.1 Закона об охране видов и биотопов, административная ответственность предусмотрена за допущение распространения особей видов, включенных в список инвазивных видов Латвии. В частности, ответственность может наступить за непринятие мер по ограничению их распространения и допущение их размножения.