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В Латвии
Сегодня 11:30
Водителей предупреждают: из-за дорожных работ в некоторых местах придется провести в пути до часа
В пятницу на нескольких участках государственных дорог Латвии действуют существенные ограничения движения. Из-за ремонтных работ время в пути на отдельных маршрутах может увеличиться до часа.
На дороге Илмая–Приекуле–граница Литвы (Плудони) (P114) от Приекуле до границы с Литвой установлены семь светофорных участков. Проезд ремонтируемого отрезка занимает около 45 минут.
Сегодня, 21 августа, также пройдет велопробег "Балтийский путь" по маршруту Рига–Ропажи–Инчукалнс–Сигулда–Приекули–Рауна–Смилтене–Валка. На перекрестках возможны кратковременные ограничения движения. Движение будет регулировать полиция.
Основные ограничения на главных государственных дорогах
- на Даугавпилсском шоссе (A6) от Госпори до Ницгале установлен один временный светофор, действуют ограничения скорости 30, 50 и 70 км/ч. Проезд занимает около 40 минут;
- на участке от Калнишки до Любасте действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч, время проезда - около 20 минут;
- на Лиепайском шоссе (A9) от Блидене до братского кладбища Пурвакрога действует один светофорный участок, ограничения скорости 50 и 70 км/ч, местами дорога сужена. Проезд занимает около 20 минут;
- на Даугавпилсской объездной дороге (A14) в районе транспортной развязки и на участке до Свенте установлен один временный светофор, действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Проезд занимает около 30 минут.
Основные ограничения на региональных дорогах
- на дороге Валдгале–Роя (P126) от Валдемарпилса до Руде установлено до пяти временных светофоров, действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Проезд может занять около часа;
- на дороге Тинужи–Кокнесе (P80) от карьера Кранциемс до парка развлечений "Аварийная бригада" установлен один временный светофор, действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Проезд занимает около 45 минут;
- на участке от перекрестка Крапе до Кокнесе действует один светофорный участок, ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Проезд занимает около 25 минут;
- на дороге Гулбене–Балви–Виляка–граница России (Виентули) (P35) от Литене до Балви установлено пять временных светофоров. Ограничение скорости - 50 км/ч, проезд занимает около 40 минут;
- на дороге Илмая–Приекуле–граница Литвы (Плудони) (P114) от Приекуле до границы с Литвой действуют семь светофорных участков, ограничение скорости - 50 км/ч. Проезд занимает около 45 минут;
- на дороге Бауска–Айзкраукле (P87) от Озолайне до Барбеле установлены два временных светофора, действуют ограничения скорости 30–60 км/ч. Участок возле Озолайне закрыт для транзитного движения, проезд занимает около 30 минут;
- на дороге Цесис–Вецпиебалга–Мадона (P30) от Инкенькалнса до Мадоны действуют два светофорных участка, ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Проезд ремонтируемого участка занимает около 20 минут;
- на дороге Рижская ГЭС–Яунъелгава (P85) от Даугмале до Томе действует один светофорный участок, ограничение скорости - 50 км/ч. Проезд занимает около 20 минут.
Получить информацию о ситуации на государственных дорогах можно по круглосуточному бесплатному телефону Latvijas Valsts ceļi: 80005555.