ELVI Appetit в Origo
Национальный бренд розничной торговли продуктами питания ELVI развивает новую торговую концепцию ELVI Appetit, адаптированную к современной городской среде. 20 августа ...
ФОТО: ELVI меняет привычный формат - в торговом центре Origo появился магазин новой концепции
Национальный бренд розничной торговли продуктами питания ELVI развивает новую торговую концепцию ELVI Appetit, адаптированную к современной городской среде. 20 августа первый магазин нового бренда открылся в торговом центре Origo.
В новом концептуальном магазине покупатели смогут приобрести кулинарную и кондитерскую продукцию ELVI, напитки, различные товары первой необходимости или выпить чашку кофе в специально оборудованной зоне отдыха.
ELVI Appetit задуман как место для занятых горожан, повседневный ритм которых требует быстрых и удобных решений. Ассортимент нового магазина сформирован таким образом, чтобы в нем было все необходимое для насыщенного рабочего дня и при этом ничего лишнего. Здесь можно приобрести разнообразные готовые блюда - салаты, десерты, бутерброды, блины, супы и комплексные обеды, а также свежую выпечку, различные закуски, сыры, мясные изделия и популярные среди покупателей вина, специально отобранные экспертами. Кроме того, в новом концептуальном магазине продаются горячий кофе и пирожные. Для удобства посетителей в зоне отдыха установлена печь для разогрева еды, а также оборудованы 20 посадочных мест со столиками, чтобы желающие могли поесть прямо в магазине.
В течение ближайшего года планируется открыть еще несколько магазинов ELVI Appetit. Они будут располагаться как в торговых центрах, так и в офисных комплексах, где людям необходим магазин для удовлетворения повседневных потребностей.