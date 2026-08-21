ФОТО: ELVI меняет привычный формат - в торговом центре Origo появился магазин новой концепции

ELVI Appetit задуман как место для занятых горожан, повседневный ритм которых требует быстрых и удобных решений. Ассортимент нового магазина сформирован таким образом, чтобы в нем было все необходимое для насыщенного рабочего дня и при этом ничего лишнего. Здесь можно приобрести разнообразные готовые блюда - салаты, десерты, бутерброды, блины, супы и комплексные обеды, а также свежую выпечку, различные закуски, сыры, мясные изделия и популярные среди покупателей вина, специально отобранные экспертами. Кроме того, в новом концептуальном магазине продаются горячий кофе и пирожные. Для удобства посетителей в зоне отдыха установлена печь для разогрева еды, а также оборудованы 20 посадочных мест со столиками, чтобы желающие могли поесть прямо в магазине.