"Дело лесопромышленников" дошло до Конституционного суда: генпрокурор оспаривает решения правительства

"Это путь обеспечения законности, который прокуратура использует для того, чтобы добиться соблюдения законов. Важно учитывать, что такого прецедента до сих пор не было и мы используем все предусмотренные законом возможности, чтобы обеспечить соответствие действий государственных учреждений Конституции и закону. Обращение в Конституционный суд в данном случае является следующим правовым шагом, чтобы этот вопрос рассмотрел независимый суд", - подчеркнул Мейстерс.