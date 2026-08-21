"Дело лесопромышленников" дошло до Конституционного суда: генпрокурор оспаривает решения правительства
Генеральный прокурор Латвии Арминс Мейстерс обратился в Конституционный суд из-за решений правительства, связанных с ценами на древесину. Прокуратура считает, что Кабмин мог незаконно позволить продавать лес дешевле условий действующих договоров.
В четверг генеральный прокурор Арминс Мейстерс подал в Конституционный суд заявление по так называемому делу лесопромышленников. В заявлении генеральный прокурор просит Конституционный суд признать недействительными с момента издания два пункта протокольного решения Кабинета министров, которые поручали Министерству земледелия в 2024 году провести и в течение года продолжать коррекцию цен в заключенных Latvijas valsts meži (LVM) долгосрочных договорах на поставку пиловочника хвойных пород II сорта.
"Это путь обеспечения законности, который прокуратура использует для того, чтобы добиться соблюдения законов. Важно учитывать, что такого прецедента до сих пор не было и мы используем все предусмотренные законом возможности, чтобы обеспечить соответствие действий государственных учреждений Конституции и закону. Обращение в Конституционный суд в данном случае является следующим правовым шагом, чтобы этот вопрос рассмотрел независимый суд", - подчеркнул Мейстерс.
В поданном генеральным прокурором в Конституционный суд заявлении указывается на несоответствие оспариваемых протокольных решений Кабмина Конституции, законам и договору о функционировании Европейского союза. По мнению прокуратуры, Кабмин издал оспариваемые протокольные решения без соответствующего предусмотренного законами делегирования полномочий на отчуждение имущества публичного лица дешевле, чем это предусмотрено заключенными гражданско-правовыми договорами.
16 июня генеральный прокурор направил в Кабмин прокурорский протест, в котором потребовал отменить вышеупомянутые пункты протокольных решений с момента их принятия. Однако Кабмин отказался выполнить требования, содержащиеся в протесте прокурора, и сообщил об этом Генеральной прокуратуре в письме от 27 июля.
Оценив изложенные в письме Кабмина аргументы, прокуратура пришла к выводу, что действия правительства не были обоснованными. В связи с этим, соблюдая установленное законом о прокуратуре, генеральный прокурор в течение месяца со срока, указанного в протесте, обратился в суд с заявлением об отмене оспариваемых протокольных решений.
Как сообщалось, в ходе проверки прокуратура пришла к выводу, что действия Кабинета министров под руководством Эвики Силини ("Новое Единство"), поручившего LVM изменить порядок определения цен на древесину, были противоправными, поэтому Генпрокуратура направила правительству протест с требованием отменить эти решения. Новое правительство под руководством Кулбергса решило не поддерживать эту просьбу.
Кулбергс после заседания правительства утверждал, что нынешнее правительство не может отменить решения предыдущего правительства о поддержке деревообработчиков, так как это юридически невозможно. Советник премьер-министра по коммуникации Элина Шверна сообщила, что на заседании правительства министры были единодушны по этому вопросу.
В июне генеральный прокурор Мейстерс в интервью агентству LETA утверждал, что в так называемом деле лесопромышленников предъявления обвинений не придется ждать годами. По его словам, в настоящее время дело продвигается и вырисовывается все больше доказательств и отдельных направлений расследования. "Здесь определенно не потребуются годы, чтобы прийти к результату", - сказал генпрокурор.
В настоящее время статусы лиц, вовлеченных в уголовный процесс, не изменились, ни одно новое лицо не привлечено и ни одно лицо не исключено из дела.
Десять лиц, в отношении которых начат уголовный процесс и у которых 14 мая проводились процессуальные действия, это бывший госсекретарь Министерства земледелия Кронбергс, министр земледелия, глава Союза зеленых и крестьян (СЗК) Арманд Краузе, госсекретарь Министерства земледелия Гиртс Круминьш, заместитель начальника отдела стратегии и поддержки лесной отрасли Минземледелия Илзе Силамикеле, бывший председатель правления Latvijas Valsts meži (LVM) Петерис Путниньш, председатель правления LVM Зане Дриньке, советник председателя совета LVM Валдис Лукс, вице-президент Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности Кристапс Клаусс, должностное лицо лесопромышленного предприятия Pata Рейнис Муйжниекс и владелец Pata Улдис Миеркалнс.