Пострадавшие от утечки данных CSDD могут потребовать компенсацию через суд

Жителям рекомендуют с осторожностью относиться к требованиям оплатить штраф или совершить другой платеж. Если сообщение якобы поступило от государственного учреждения, следует проверить, есть ли оно также на официальном электронном адресе e-adrese. Как правило, уведомления государственных органов можно найти и там.