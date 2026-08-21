Пострадавшие от утечки данных CSDD могут потребовать компенсацию через суд
В результате кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) произошла утечка данных примерно 1,2 миллиона человек и около 200 000 юридических лиц. Пострадавшие могут обратиться в суд за компенсацией, однако им придется доказать, что утечка действительно причинила им ущерб, в интервью программе TV3 "900 sekundes" рассказала руководитель Государственной инспекции данных Екатерина Мацука.
Чьи данные могли оказаться у хакеров
По словам Мацуки, если человек когда-либо, особенно в течение последних десяти лет, оплачивал технический осмотр автомобиля или получение водительских прав, то с вероятностью 99% соответствующие данные могли попасть к злоумышленникам.
Полученную информацию хакеры могут использовать прежде всего для мошенничества. Чем больше сведений известно злоумышленникам о конкретном человеке, тем убедительнее могут выглядеть их сообщения, электронные письма и телефонные звонки.
Жителям рекомендуют с осторожностью относиться к требованиям оплатить штраф или совершить другой платеж. Если сообщение якобы поступило от государственного учреждения, следует проверить, есть ли оно также на официальном электронном адресе e-adrese. Как правило, уведомления государственных органов можно найти и там.
Осторожность потребуется не только в ближайшие дни
Мацука подчеркнула, что бдительность следует сохранять в долгосрочной перспективе. Данные могут использоваться мошенниками не только сразу после утечки, но и спустя длительное время.
Если в каком-либо пароле используется персональный код, его рекомендуется как можно скорее заменить на другую комбинацию букв, цифр и символов.
Кто сможет получить компенсацию
Согласно требованиям Общего регламента по защите данных, человек имеет право потребовать компенсацию, если утечка данных CSDD причинила ему материальный или нематериальный ущерб.
Для этого необходимо самостоятельно подать гражданский иск в суд, указать причиненный ущерб и доказать прямую связь между утечкой данных и ее последствиями. Сам факт попадания информации к хакерам не означает автоматической выплаты компенсации.
Государственная инспекция данных уже начала проверку действий CSDD. Инспекция оценит, были ли приняты все необходимые меры для защиты персональных данных. Если в ходе проверки обнаружат нарушения, на CSDD может быть наложен штраф.