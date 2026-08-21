MANGO открыл новый магазин в Spice - посетителей ждут бесплатные напитки и подарки

В честь открытия с 21 по 23 августа в магазине запланированы специальные мероприятия. Ежедневно с 14:00 до 18:00 посетителям будут предлагать матча или какао-напиток с манговой пеной, пока они есть в наличии. В это же время в магазине будет играть диджей.