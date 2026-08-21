MANGO открыл новый магазин в Spice - посетителей ждут бесплатные напитки и подарки
В рижском торговом центре Spice открылся новый магазин MANGO площадью более 530 квадратных метров. В нем представлены женская одежда и аксессуары, включая премиальную линейку MANGO Selection.
В честь открытия с 21 по 23 августа в магазине запланированы специальные мероприятия. Ежедневно с 14:00 до 18:00 посетителям будут предлагать матча или какао-напиток с манговой пеной, пока они есть в наличии. В это же время в магазине будет играть диджей.
Первые 100 покупателей каждый день получат кошелек MANGO. Кроме того, первым посетителям обещают раздавать образцы косметической продукции MÁDARA или Uoga Uoga.
В новом магазине также представлена осенне-зимняя коллекция бренда. В линейку MANGO Selection входят изделия из шерсти, кашемира, шелка и кожи.
Магазинами MANGO в странах Балтии управляет Apranga Group. Сейчас сеть насчитывает 13 магазинов: шесть в Литве, четыре в Латвии и три в Эстонии. Первый магазин бренда в странах Балтии открылся в 2000 году.