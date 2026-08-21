На выходных Ригу может серьезно потрепать: синоптики прогнозируют бурю с порывами ветра до 30 м/с
В выходные Латвию накроет необычно мощный для летнего периода циклон. Сильнее всего стихия может ударить по Видземе, особенно по западной части региона, включая Ригу.
Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, столице может достаться одна из самых сильных бурь последних лет.
Наибольшая опасность ожидается в субботу вечером. В Риге северный и северо-западный ветер усилится до 30 метров в секунду. На побережье порывы могут достигать 35 метров в секунду. Поздним вечером ветер сменит направление на западное и начнет ослабевать.
В большей части Видземе вечером в субботу и в ночь на воскресенье скорость порывов может достигать 25 метров в секунду. В отдельных местах ветер усилится до 28 метров в секунду, а на побережье Рижского залива может превысить 30 метров в секунду.
В течение субботы направление ветра в Видземе будет меняться с восточного на южное. Затем регион окажется под воздействием юго-западного и северо-западного ветра.
Меньше всего от стихии, согласно прогнозу, пострадает Курземе. Наибольшее количество осадков ожидается в западной и центральной частях Латвии, тогда как в Латгале дождей будет меньше.
К воскресенью буря начнет ослабевать. В течение дня скорость порывов, вероятнее всего, уже не превысит 20 метров в секунду.
Синоптики ранее предупреждали, что в субботу и в ночь на воскресенье через Латвию с юга пройдет необычно сильный для летнего периода циклон. Он принесет интенсивные дожди и сильный ветер, который может привести к значительным разрушениям.