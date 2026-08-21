Что случилось с данными 1,2 миллиона латвийцев? Cert.lv сообщает последнюю информацию
На данный момент нет информации, подтверждающей, что данные, полученные в результате утечки из Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), были обнародованы или выставлены на продажу, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов Cert.lv.
В учреждении отметили, что на данный момент не зафиксировано конкретных случаев мошенничества, о которых можно было бы с основанием утверждать, что они связаны с данными, полученными в ходе упомянутого инцидента. Cert.lv продолжает следить за ситуацией в сотрудничестве с ответственными ведомствами.
В то же время в Cert.lv отметили, что, как выяснилось, не связанные с самим инцидентом мошенники используют актуальность и публичность ситуации: в четверг от имени CSDD рассылались мошеннические электронные письма с призывом проверить, не произошла ли утечка персональных данных. CSDD не рассылает такие письма и предупредила о попытках мошенничества в своих аккаунтах в социальных сетях. Cert.lv призывает жителей не открывать подозрительные ссылки и не вводить в них свои данные.
В связи с утечкой данных из CSDD в Cert.lv напоминают, что персональный код сам по себе не дает возможности аутентифицироваться от имени другого лица - запрос на аутентификацию через Smart-ID или eParaksts mobile должен подтвердить сам пользователь на своем устройстве. Учреждение призывает не подтверждать запросы, которые пользователь не инициировал. В качестве дополнительной меры предосторожности в среде eParaksts можно заменить персональный код в качестве идентификатора пользователя на случайно сгенерированный семизначный номер пользователя.
Комментируя информацию о возможных злоумышленниках, в Cert.lv сообщили, что проверяется несколько версий, в том числе возможность атаки, поддерживаемой другим государством. В настоящее время недостаточно доказательств, чтобы установить происхождение или исполнителя атаки. Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с инцидентом, расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 августа на CSDD была совершена кибератака, в результате которой были получены личные данные 1,2 млн физических и примерно 200 тыс. юридических лиц. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет.