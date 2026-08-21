Что случилось с данными 1,2 миллиона латвийцев? Cert.lv сообщает последнюю информацию

В то же время в Cert.lv отметили, что, как выяснилось, не связанные с самим инцидентом мошенники используют актуальность и публичность ситуации: в четверг от имени CSDD рассылались мошеннические электронные письма с призывом проверить, не произошла ли утечка персональных данных. CSDD не рассылает такие письма и предупредила о попытках мошенничества в своих аккаунтах в социальных сетях. Cert.lv призывает жителей не открывать подозрительные ссылки и не вводить в них свои данные.