На границе с Беларусью найден второй туннель - через него прошли 28 человек. ФОТО
Фото: Valsts robežsardze
Недалеко от белорусской границы обнаружен еще один туннель для мигрантов.
В Латвии

На границе с Беларусью найден второй туннель - через него прошли 28 человек. ФОТО

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В четверг в Краславе пограничники обнаружили 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу Латвии из Беларуси через вырытый подземный туннель, сообщили в Государственной пограничной службе.

Выясняя обстоятельства пересечения границы и проводя более тщательное обследование прилегающей территории, пограничники в районе ответственности Каплавского отделения погранохраны, в 20 метрах от границы, обнаружили замаскированный мхом подземный проход.

Это уже второй случай, когда для незаконного пересечения государственной границы в Латвию используется туннель. 

Все 28 человек были возвращены в Беларусь.

"Очень важно продолжать искать все слабые места, помогающие проникновению нелегальных иммигрантов в Латвию. Я рад, что Государственной пограничной службе удалось в короткие сроки обнаружить два туннеля, одновременно сдерживая значительное число нелегальных иммигрантов, пытающихся въехать в нашу страну. Наша цель остается неизменной — свести нелегальную иммиграцию к нулю", — заявил министр внутренних дел Янис Домбрава.

Представители Государственной пограничной службы сообщили, что туннель, обнаруженный в начале августа, уже засыпан, а туннель, обнаруженный в четверг, будет засыпан в ближайшее время. В то же время пограничники подтвердили, что туннель был засыпан только с латвийской стороны, поскольку на белорусской стороне нет законной возможности его ликвидировать.

Для обеспечения безопасности восточной границы Латвии 11 августа началась операция Vilkatis ("Оборотень"). Ее цель - значительно сократить число случаев незаконного пересечения границы в восточной части Латвии и не допустить подобных случаев в будущем.

В Латвии до конца года в приграничной зоне с Беларусью действует усиленный режим охраны границы, введенный в связи с повышенным давлением нелегальной миграции со стороны Беларуси.

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