На границе с Беларусью найден второй туннель - через него прошли 28 человек. ФОТО

Представители Государственной пограничной службы сообщили, что туннель, обнаруженный в начале августа, уже засыпан, а туннель, обнаруженный в четверг, будет засыпан в ближайшее время. В то же время пограничники подтвердили, что туннель был засыпан только с латвийской стороны, поскольку на белорусской стороне нет законной возможности его ликвидировать.