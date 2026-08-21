На границе с Беларусью найден второй туннель - через него прошли 28 человек. ФОТО
В четверг в Краславе пограничники обнаружили 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу Латвии из Беларуси через вырытый подземный туннель, сообщили в Государственной пограничной службе.
Выясняя обстоятельства пересечения границы и проводя более тщательное обследование прилегающей территории, пограничники в районе ответственности Каплавского отделения погранохраны, в 20 метрах от границы, обнаружили замаскированный мхом подземный проход.
Это уже второй случай, когда для незаконного пересечения государственной границы в Латвию используется туннель.
"Очень важно продолжать искать все слабые места, помогающие проникновению нелегальных иммигрантов в Латвию. Я рад, что Государственной пограничной службе удалось в короткие сроки обнаружить два туннеля, одновременно сдерживая значительное число нелегальных иммигрантов, пытающихся въехать в нашу страну. Наша цель остается неизменной — свести нелегальную иммиграцию к нулю", — заявил министр внутренних дел Янис Домбрава.
Ранее сообщалось, что в начале августа в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края пограничники обнаружили 15 человек, которые незаконно пересекли государственную границу из Беларуси через вырытый подземный туннель.
Представители Государственной пограничной службы сообщили, что туннель, обнаруженный в начале августа, уже засыпан, а туннель, обнаруженный в четверг, будет засыпан в ближайшее время. В то же время пограничники подтвердили, что туннель был засыпан только с латвийской стороны, поскольку на белорусской стороне нет законной возможности его ликвидировать.
Для обеспечения безопасности восточной границы Латвии 11 августа началась операция Vilkatis ("Оборотень"). Ее цель - значительно сократить число случаев незаконного пересечения границы в восточной части Латвии и не допустить подобных случаев в будущем.
Кроме того, Государственная пограничная служба совместно с Государственной полицией начала сканировать слои грунта вдоль латвийско-белорусской границы с помощью георадара в поисках возможных подземных туннелей.
В Латвии до конца года в приграничной зоне с Беларусью действует усиленный режим охраны границы, введенный в связи с повышенным давлением нелегальной миграции со стороны Беларуси.