Откуда Латвия возьмет 935 млн евро? Ашераденс предупредил о бюджетной проблеме 2030 года
Латвию в 2030 году может ждать серьезный бюджетный кризис: одновременно исчезнут несколько источников финансирования, а государству придется найти дополнительные 935 млн евро.
В 2030 году Латвию ждет очень сложная бюджетная ситуация, поскольку одновременно закончится действие нескольких используемых сейчас финансовых решений и на покрытие расходов на оборону потребуется еще 935 миллионов евро, заявил в подкасте агентства LETA "Политики! Что это вообще было?" кандидат в премьер-министры от "Нового единства" Арвил Ашераденс.
Он пояснил, что увеличение финансирования обороны с 2% до 5% от валового внутреннего продукта правительство решило частично покрывать за счет дефицита бюджета, постепенно включая расходы в госбюджет. Такое решение было выбрано для того, чтобы резкое сокращение расходов или повышение налогов не остановило экономический рост. "Решение - делать это за счет дефицита и постепенно амортизировать эти расходы в госбюджете", - сказал бывший министр финансов.
Однако в 2030 году закончится срок действия допущенного Европейской комиссией исключения для финансирования оборонных расходов. Одновременно завершится период взносов солидарности банков, и в полном объеме нужно будет возобновить взносы на второй пенсионный уровень. По словам Ашераденса, в тот момент потребуется 935 миллионов евро.
Он, однако, не уточнил, в каких пропорциях эту сумму можно было бы получить за счет экономического роста, сокращения государственных расходов, новых налогов или заимствований.
Ашераденс назвал повышение налогов последней возможностью. По его мнению, изъятие крупных денежных сумм из народного хозяйства могло бы затормозить рост, поэтому сначала следует повысить эффективность госуправления и пересмотреть бюджетные расходы. Он добавил, что расходы не следует сокращать механически. Вместо этого государству следует оценивать стоимость каждой услуги и достигнутый результат, например, сколько стоит обучение одного ребенка, выдача документа или перевозка пассажира.
В своей новой предвыборной программе "Новое единство" обязалось удерживать госдолг на уровне ниже 55% от ВВП. Когда Ашераденс стал министром финансов, госдолг составлял 44,4% от ВВП, а к концу 2025 года он вырастет до 46,9%.
Ашераденс объяснил рост долга главным образом увеличением финансирования обороны. При этом долг Латвии по-прежнему является одним из самых низких в Европейском союзе, и предел в 55% позволит сохранить резерв до установленного Маастрихтскими критериями порога в 60%.