Откуда Латвия возьмет 935 млн евро? Ашераденс предупредил о бюджетной проблеме 2030 года

Он пояснил, что увеличение финансирования обороны с 2% до 5% от валового внутреннего продукта правительство решило частично покрывать за счет дефицита бюджета, постепенно включая расходы в госбюджет. Такое решение было выбрано для того, чтобы резкое сокращение расходов или повышение налогов не остановило экономический рост. "Решение - делать это за счет дефицита и постепенно амортизировать эти расходы в госбюджете", - сказал бывший министр финансов.