"Пытался столкнуть женщину с Вантового моста": рижане бьют тревогу из-за агрессивного велосипедиста
В социальных сетях распространяется тревожное предупреждение о мужчине в черной одежде, который, по словам нескольких жителей Риги, ведет себя агрессивно и, предположительно, нападает на прохожих.
Запись появилась в группе Facebook, ее автор призывает откликнуться людей, которые сталкивались с этим велосипедистом и пострадали от его возможной агрессии или запугивания, а также сообщить о произошедшем в полицию.
В публикации утверждается, что в последнее время мужчина регулярно нападает на людей, причем своими жертвами якобы нередко выбирает женщин, подростков и матерей с детьми. В качестве одного из последних случаев упоминается 16 августа, когда, по словам автора сообщения, взрослого мужчину ударили по лицу, повредив его очки.
Также утверждается, что в июле велосипедист пытался столкнуть женщину с Вантового моста, а другие агрессивные инциденты происходили на этом мосту и ранее. Автор публикации также упоминает Большое кладбище, где мужчина якобы проводит время, употребляет алкоголь и бьет мусорные урны.
В комментариях несколько человек поделились похожими историями.
Одна женщина пишет, что возле театра Dailes встретила человека в черной одежде и капюшоне. По ее словам, он подъехал к ребенку, который ехал на велосипеде, замахнулся и собирался его ударить. По этому поводу в полицию якобы было подано заявление.
Другая комментаторша рассказала об инциденте на улице Миера. По ее словам, мужчина начал толкать женщину. Когда комментаторша остановилась, чтобы вмешаться, он прижал ее к двери, запугал, а затем ушел.
Что об этих и других похожих случаях известно полиции?
"О конкретных лицах мы информацию не предоставляем. Вместе с тем, не комментируя и не идентифицируя конкретных лиц, можем указать, что человек установлен, а Государственная полиция зафиксировала недавний инцидент по поводу возможного агрессивного поведения. Кроме того, начаты другие процессы об административных правонарушениях в связи с возможным употреблением наркотических и психотропных веществ", - сообщила старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Лига Дзилума.
Полиция призывает жителей, которым известно о возможных нарушениях со стороны этого человека или которые стали свидетелями агрессивного поведения либо пострадали от него, незамедлительно звонить по единому номеру экстренной помощи 112.