"Пытался столкнуть женщину с Вантового моста": рижане бьют тревогу из-за агрессивного велосипедиста

"О конкретных лицах мы информацию не предоставляем. Вместе с тем, не комментируя и не идентифицируя конкретных лиц, можем указать, что человек установлен, а Государственная полиция зафиксировала недавний инцидент по поводу возможного агрессивного поведения. Кроме того, начаты другие процессы об административных правонарушениях в связи с возможным употреблением наркотических и психотропных веществ", - сообщила старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Лига Дзилума.