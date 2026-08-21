Погода в пятницу - гроза, ветер до 18 м/с и +25 градусов
В пятницу во многих местах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидается сильный дождь и гроза, прогнозируют синоптики.
В Латгале и Селии обойдется без осадков. Дождевые тучи, которые местами принесут обильный дождь и раскаты грома, в большей степени затронут север Курземе, а вечером - Видземе. Солнце прогреет воздух до +20...+25 градусов. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, во время грозы - с порывами до 18 метров в секунду.
В Риге во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза, ветер прогнозируется южный, юго-западный от слабого до умеренного, температура воздуха поднимется до +23...+24 градусов.
В Центральной Европе начинает формироваться циклон, который в субботу принесет во многие районы Латвии очень сильный дождь и бурю, поэтому жителям рекомендуется следить за последними прогнозами и предупреждениями и по возможности не планировать деятельность под открытым небом.