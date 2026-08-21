Погода в пятницу - гроза, ветер до 18 м/с и +25 градусов

В Латгале и Селии обойдется без осадков. Дождевые тучи, которые местами принесут обильный дождь и раскаты грома, в большей степени затронут север Курземе, а вечером - Видземе. Солнце прогреет воздух до +20...+25 градусов. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, во время грозы - с порывами до 18 метров в секунду.