К Латвии приближается необычайно сильный циклон: возможны шторм, наводнения и масштабные разрушения
В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики.
Согласно последним данным, дождь начнется на юге страны в субботу утром и прекратится в ночь на воскресенье. В Курземе, Земгале и Видземе количество осадков достигнет 30-80 миллиметров, самый сильный дождь прогнозируется на востоке Курземе, в Земгале и на западе Видземе. Меньше всего осадков выпадет в Латгале.
Местами ожидается гроза. Кое-где ливни будут очень интенсивными и могут вызвать затопление низин. Могут выйти из берегов отдельные небольшие реки, но на берегах крупных рек наводнений не прогнозируется. Менее интенсивный дождь временами будет идти также в воскресенье и в начале следующей недели, но в продолжение недели погода станет сухой.
В субботу в течение дня начнет усиливаться ветер, к вечеру и в ночь на воскресенье во многих местах он достигнет силы бури. По мере пересечения центром циклона Латвии направление ветра будет меняться. Согласно текущим прогнозам, в субботу вечером и в ночь на воскресенье на большей части страны порывы западного ветра усилятся до 20-27 метров в секунду, на Видземском побережье, включая столицу, возможны порывы до 32 метров в секунду.
Наименьшие разрушения от ветра ожидаются на западе Курземе, на остальной территории Латвии возможно большое количество сломанных и поваленных деревьев и другие разрушения. На Видземском побережье волны могут повредить пляжную инфраструктуру.
Прогнозы еще могут измениться, поэтому жителей просят следить за последней информацией.
Ранее подобное стихийное бедствие обрушилось на Латвию 29 июля 2024 года, когда спасатели получили в общей сложности полторы тысячи вызовов в связи с наводнениями и разрушениями от шторма. Ожидается, что на этот раз ущерб от дождя будет меньше, но в целом по стране возможен масштабный ущерб из-за бури.
В воскресенье будет дуть порывистый западный ветер и временами идти дождь, местами - сильный, а также гроза. В понедельник ветер стихнет, но во многих местах все еще продолжатся кратковременные дожди, местами ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики.