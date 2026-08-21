К Латвии приближается необычайно сильный циклон: возможны шторм, наводнения и масштабные разрушения

В субботу в течение дня начнет усиливаться ветер, к вечеру и в ночь на воскресенье во многих местах он достигнет силы бури. По мере пересечения центром циклона Латвии направление ветра будет меняться. Согласно текущим прогнозам, в субботу вечером и в ночь на воскресенье на большей части страны порывы западного ветра усилятся до 20-27 метров в секунду, на Видземском побережье, включая столицу, возможны порывы до 32 метров в секунду.