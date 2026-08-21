Страховка от дронов в Латвии: эксперт предупредил о главном ограничении

При этом эксперт подчеркнул, что подобное дополнительное покрытие предлагают не только отдельные компании. По его словам, для страховщиков создание такого продукта само по себе является непростой задачей. "Я думаю, что суть в том, что это нужно объяснять очень просто, чтобы последний человек в очереди все это понимал", - сказал Абашинс.