Страховка от дронов в Латвии: эксперт предупредил о главном ограничении
В Латвии появилась возможность застраховать имущество от ущерба, причиненного дронами или заблудившимися ракетами. Однако эксперты предупреждают - у такой страховки есть ограничения.
Об этом в эфире TV24 рассказал президент Латвийской ассоциации страховщиков и руководитель Бюро страховщиков транспортных средств Латвии Янис Абашинс. По словам эксперта, речь идет именно о дополнительном страховом покрытии, которое действует при определенных обстоятельствах. Классически война и связанные с ней действия являются исключением из страховых полисов.
"Это страхование, которое действует сейчас, пока Латвия ни с кем и нигде не воюет", - пояснил Абашинс.
Таким образом, если, например, в Латвию залетит принадлежащий другому государству дрон и причинит ущерб, дополнительное покрытие может применяться при соблюдении условий конкретного полиса. Однако если сама Латвия окажется непосредственно вовлечена в войну, ситуация изменится. "Соответственно, если начнется настоящая война, то это страхование все равно не будет действовать", - подчеркнул эксперт.
Поэтому предлагаемое сейчас в Латвии покрытие касается не войны как таковой, а отдельных рисков - например, ущерба от залетевшего дрона или заблудившейся ракеты, пока страна сама не участвует в вооруженном конфликте.
Страховщики должны объяснять условия понятнее
Абашинс также считает, что часть недопонимания вокруг нового вида страхования связана с тем, что клиенты не всегда внимательно читают условия полиса. Впрочем, ответственность лежит и на самих страховых компаниях, если они недостаточно понятно объясняют клиентам ограничения.
"По поводу этого недопонимания я точно не знаю. Скорее, люди не дочитывают все до конца, и тогда возникают всякие чудеса. С другой стороны, возможно, страховщик не все до конца рассказал", - отметил он.
При этом эксперт подчеркнул, что подобное дополнительное покрытие предлагают не только отдельные компании. По его словам, для страховщиков создание такого продукта само по себе является непростой задачей. "Я думаю, что суть в том, что это нужно объяснять очень просто, чтобы последний человек в очереди все это понимал", - сказал Абашинс.
Он добавил, что появление такого покрытия можно считать позитивным шагом, поскольку традиционно военные риски исключены из страхования. "Это дополнительное покрытие, которое латвийские страховщики создали. За это надо сказать спасибо, потому что это непросто и недешево", - отметил эксперт.