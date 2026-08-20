Хотели заработать 1000 евро: суд в Риге вынес приговор за поджог по заданию спецслужб РФ

Как сообщалось, в этом деле замешано несколько человек - Иванова, Луканенок, а также Константин Ширяев и Константин Якубовский. В отношении Ширяева и Якубовского было выделено отдельное уголовное дело, по которому уже вступил в силу обвинительный приговор. Якубовский за соучастие в преступлении приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы, а также к пробационному надзору на два года. В свою очередь, Ширяев за пособничество в преступлении, а также приобретение и хранение наркотических веществ приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы и пробационному надзору на два года.