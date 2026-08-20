Хотели заработать 1000 евро: суд в Риге вынес приговор за поджог по заданию спецслужб РФ
Десять и восемь с половиной лет тюрьмы получили мужчина и женщина, признавшие участие в диверсии против связанной с разработкой беспилотного транспорта латвийской компании, по заданию российской спецслужбы.
Рижский городской суд в четверг утвердил соглашение между прокурором и двумя обвиняемыми, которые признали, что совершили вредительские действия против предприятия по разработке беспилотных транспортных средств Pilot Automotive Labs Europe по заданию российской спецслужбы.
Обвиняемые - Денис Луканенок и его гражданская жена Карина Иванова, которых приговорили к лишению свободы на десять и восемь с половиной лет. Один из обвиняемых приговорен к лишению свободы на десять лет с пробационным надзором на четыре с половиной года без конфискации имущества, а второй - к лишению свободы на восемь с половиной лет и пробационному надзору на четыре с половиной года без конфискации имущества.
С обвиняемых и лиц, в отношении которых уголовный процесс выделен в отдельное производство, в пользу пострадавшего предприятия Pilot Automotive Labs Europe взыскана компенсация материального ущерба в размере 3146 евро.
Приговор еще не вступил в силу, и участники дела в течение десяти дней со дня оглашения сокращенного приговора могут подать в суд письменное ходатайство о подготовке полного приговора. Полный приговор в течение десяти рабочих дней можно обжаловать в Рижском окружном суде.
На предыдущих судебных заседаниях Луканенок выразил готовность подписать с прокурором соглашение о признании вины и наказании. В свою очередь, Иванова сообщила своему адвокату, что не желает заключать соглашение о признании вины в преступлении, которого, по ее словам, она не совершала.
Адвокат Луканенка Александр Лайвиньш сообщил журналистам, что его клиент осознает тяжесть совершенного преступления и понимает, что за это может быть назначено суровое наказание. По словам адвоката, Луканенок не интересовался личностью человека, который предложил ему выполнять задания в интересах российской спецслужбы. Он согласился на это по финансовым соображениям, поскольку за выполненную работу было обещано вознаграждение в размере около 1000 евро.
Как сообщалось, в этом деле замешано несколько человек - Иванова, Луканенок, а также Константин Ширяев и Константин Якубовский. В отношении Ширяева и Якубовского было выделено отдельное уголовное дело, по которому уже вступил в силу обвинительный приговор. Якубовский за соучастие в преступлении приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы, а также к пробационному надзору на два года. В свою очередь, Ширяев за пособничество в преступлении, а также приобретение и хранение наркотических веществ приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы и пробационному надзору на два года.
Как ранее сообщало Латвийское телевидение, Иванова и Луканенок обвиняются в поджоге палатки ангарного типа, принадлежащей предприятию Pilot Automotive Labs Europe. Также они вели разведку других объектов для поджогов. Ширяев обвинялся в пособничестве преступной деятельности, поскольку он помогал нарушителям в качестве водителя. В свою очередь, Якубовский обвинялся в подстрекательстве к совершению поджога.
В ходе расследования СГБ выяснила, что по инициативе российской спецслужбы была создана группа лиц, в которую объединились люди с целью совершения особо тяжких преступлений против Латвийского государства. Эти лица участвовали в планировании, организации и осуществлении вредительской деятельности против различных объектов на территории Латвии, используя умышленные поджоги. Весной прошлого года СГБ задержала троих причастных, а четвертый человек уже находился в месте заключения за совершение другого уголовного преступления.
Совокупность полученных СГБ доказательств свидетельствует, что осенью 2023 года эти лица спланировали и совершили умышленный поджог объекта, принадлежащего частному предприятию, поскольку данное предприятие реализовывало проект, связанный со сферой обороны.
Подозреваемые также вели разведку нескольких других потенциальных целей для вредительской деятельности, в том числе фиксируя эти объекты и их окрестности на фото- и видеоматериалах, которые отправляли организаторам в Россию. Чтобы предотвратить потенциальные вредительские действия против этих объектов, СГБ осуществила широкий комплекс превентивных мер.
Все четыре человека ранее были осуждены и отбывали наказание за другие уголовные преступления, но в поле зрения СГБ не попадали.