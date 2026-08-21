"Какую работу Кулбергс сделал, кроме съемки видео для TikTok?" Херманис снова критикует власть

Отдельно он раскритиковал дискуссии о сокращении бюрократии и работу по подготовке предложений Яниса Эндзиньша [год назад по распоряжению Эвики Силини была создана специальная группа по сокращению бюрократии, и в декабре прошлого года ее возглавил Янис Эндзиньш]. Режиссер задал участникам вопрос, почему они, по его мнению, "разыгрывают спектакль", после чего резко высказался о политиках.