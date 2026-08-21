"Какую работу Кулбергс сделал, кроме съемки видео для TikTok?" Херманис снова критикует власть
В эфире TV24 обсуждение реформы госуправления быстро превратилось в жесткую перепалку. Режиссер и политический активист Алвис Херманис обвинил политиков в неспособности принимать решения и предложил создать "самое маленькое госуправление в мире".
В эфире лидер партии "Мы меняем правила" Алвис Херманис заявил, что значительная часть чиновников фактически имеет больше влияния, чем политики, и призвал радикально сократить государственный аппарат.
"Большая часть чиновников умнее политиков, и они этих политиков гоняют как лошадей", - заявил Херманис в дебатах "Поговорим откровенно!".
В дискуссии также участвовали министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс ("Объединенный список"), бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис, который на выборах в 15-й Сейм будет баллотироваться от Новой консервативной партии, а также председатель комиссии 14-го Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров ("Честь служить Риге"), который на следующих выборах будет баллотироваться от Союза зеленых и крестьян.
Херманис заявил, что Латвии необходимо избавиться от ненужных работников государственного аппарата и сократить количество министерств. По его мнению, в результате страна могла бы создать "самое маленькое государственное управление в мире".
Отдельно он раскритиковал дискуссии о сокращении бюрократии и работу по подготовке предложений Яниса Эндзиньша [год назад по распоряжению Эвики Силини была создана специальная группа по сокращению бюрократии, и в декабре прошлого года ее возглавил Янис Эндзиньш]. Режиссер задал участникам вопрос, почему они, по его мнению, "разыгрывают спектакль", после чего резко высказался о политиках.
"Фокус с Эндзиньшем нужен для того, чтобы все свалить на Латвийскую конфедерацию работодателей - ну тогда берите и сами все приводите в порядок! Политики просто трусы, (...) которые не умеют брать на себя ответственность, а умеют только снимать TikTok и болтать..."
После этих слов Олег Буров глубоко вздохнул, а Эдгар Таварс неодобрительно покачал головой. Таварс спросил Херманиса, ознакомился ли тот с предложениями Эндзиньша по сокращению бюрократии. "Мне рассказывали, что это мелочи", - ответил Херманис.
Таварс возразил, что для исправления существующих проблем не обязательно ждать распоряжений или решений Эндзиньша. По его мнению, власти уже сейчас могут заниматься устранением неэффективных решений и бюрократических препятствий.
Затем спор перешел к работе премьер-министра. Херманис вновь подверг критике правительство, задав вопрос, какие конкретные результаты были достигнуты за последние два месяца.
"Какую одну работу Кулбергс сделал за два месяца, кроме съемки видео для TikTok? Что изменилось, кроме разговоров?" - спросил он.
Таварс, напротив, выступил в защиту премьер-министра. "Премьер сейчас высветил все проблемы и предлагает решения", - заявил министр.
Таким образом, обсуждение реформы госуправления в эфире фактически превратилось в спор о том, кто несет ответственность за сохраняющуюся бюрократию - чиновники или политики, и достаточно ли нынешних действий правительства для реальных изменений.