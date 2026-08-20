Сейм согласился на участие государства в поддержке airBaltic: может быть вложено до 80 млн евро

СЗК пояснил, что их предложения не предусматривали отказа от других включенных в законопроект возможностей, например, продления срока погашения государственного займа, капитализации займа или преобразования требований по уже принадлежащим государству облигациям airBaltic. Однако они исключили бы возможность предоставления предприятию дополнительного финансирования путем приобретения государством новых облигаций и одновременно определили бы премьер-министра как политически ответственное должностное лицо за координацию всего процесса финансовой стабилизации.