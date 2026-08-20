Сейм согласился на участие государства в поддержке airBaltic: может быть вложено до 80 млн евро
Сейм окончательно одобрил финансовую поддержку airBaltic: государство сможет вложить до 30 млн евро в промежуточные облигации авиакомпании и капитализировать еще 50 млн евро ее существующих обязательств.
Сейм в четверг в окончательном чтении принял закон, который предусматривает возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании airBaltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования airBaltic на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро.
За закон проголосовали 54 депутата, против был 21 депутат, а один депутат воздержался. Закон поддержали депутаты от коалиционных партий - "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального объединения, - а также находящиеся в оппозиции "Прогрессивные" и несколько внефракционных депутатов.
Против законопроекта голосовали депутаты Союза зеленых и крестьян (СЗК), а также несколько внефракционных парламентариев. В свою очередь, депутат СЗК Юрис Яковинс при голосовании воздержался. В голосовании не участвовали семь депутатов, в том числе все присутствовавшие депутаты от партии "Латвия на первом месте".
Закон был рассмотрен и принят в срочном порядке.
Претензии к закону высказал входящий в коалицию СЗК, который подал свои предложения к закону, однако большинство депутатов почти все предложения отклонило.
СЗК ко второму чтению подал предложения, чтобы исключить из законопроекта о мерах по финансовой стабилизации airBaltic возможность для государства приобретать вновь выпущенные облигации авиакомпании на сумму до 30 миллионов евро.
Также СЗК призывал исключить норму законопроекта, которая позволила бы государству участвовать в обеспечении промежуточного финансирования airBaltic путем приобретения вновь выпущенных облигаций предприятия на сумму до 30 миллионов евро. В действующей редакции это одна из четырех возможностей, которую правительство могло бы использовать в процессе финансовой стабилизации авиакомпании.
Одновременно СЗК предлагал полностью исключить и 3-ю статью законопроекта, в которой определен порядок участия государства в упомянутом промежуточном финансировании. Эта статья предусматривает, что министр финансов от имени государства мог бы приобретать вновь выпущенные облигации airBaltic, в свою очередь, Министерство сообщения подготовило бы необходимые для сделки финансовые, юридические и другие оценки.
СЗК пояснил, что их предложения не предусматривали отказа от других включенных в законопроект возможностей, например, продления срока погашения государственного займа, капитализации займа или преобразования требований по уже принадлежащим государству облигациям airBaltic. Однако они исключили бы возможность предоставления предприятию дополнительного финансирования путем приобретения государством новых облигаций и одновременно определили бы премьер-министра как политически ответственное должностное лицо за координацию всего процесса финансовой стабилизации.
Большинство Сейма поддержало предложение СЗК, которое предусматривает, что премьер-министр несет ответственность за координацию мер по финансовой стабилизации airBaltic в Кабинете министров и обеспечивает сотрудничество вовлеченных министерств в соответствии с законом об устройстве Кабинета министров.
Принятый закон предусматривает делегирование правительству полномочий на возможное участие государства в приобретении облигаций промежуточного финансирования airBaltic на сумму до 30 миллионов евро, участвуя одновременно с частными инвесторами и на идентичных условиях. Кабинет министров сможет принять отдельное решение о приобретении облигаций, если это будет необходимо.
Также предусмотрено провести капитализацию требований, вытекающих из государственного займа и уже принадлежащих государству облигаций, в основной капитал предприятия. Это означает, что принадлежащие государству облигации на сумму 50 миллионов евро и оставшуюся сумму займа в размере более 18 миллионов евро можно будет преобразовать в доли капитала airBaltic.
Предусмотрено также продление срока погашения государственного займа в размере 30 миллионов евро с конца августа до конца этого года. airBaltic до 24 июля погасила основную сумму государственного займа и предусмотренные договором процентные платежи на общую сумму 12,9 миллиона евро.
Держатели облигаций airBaltic на этой неделе поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей по облигациям, а также ряд других мер, которые предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость в реализации пересмотренного бизнес-плана предприятия.
Держатели облигаций поддержали причисление процентных платежей, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года, к основной сумме облигаций, а не их выплату в денежной форме. Также принято решение о временном освобождении от требований минимальной ликвидности до ноября 2026 года.
Установлено, что для финансовой стабилизации airBaltic в рамках этого законопроекта будет реализована одна или несколько мер. Решения о реализации мер будет принимать Кабмин, определяя размер соответствующей меры, условия ее реализации и другие связанные с ее реализацией положения.