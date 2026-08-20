Началось: мошенники уже атакуют жителей Латвии после утечки данных CSDD
После масштабной утечки данных клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) мошенники уже начали использовать имя ведомства для рассылки фальшивых писем и SMS.
CSDD предупреждает жителей о продолжающихся попытках выманить деньги и персональные данные с помощью поддельных электронных писем и SMS.
"CSDD подчеркивает, что сообщения, зафиксированные в интернете и электронной почте, ведомство не отправляло".
В CSDD призывают особенно внимательно проверять ссылки в полученных сообщениях. Если письмо содержит ссылку, необходимо убедиться, что она действительно ведет на официальный адрес e.csdd.lv.
Информацию, например о штрафах, ведомство рекомендует проверять через официальное мобильное приложение или систему e-CSDD, самостоятельно введя в браузере адрес e.csdd.lv, а не переходя по ссылке из сообщения.
Ранее Государственная инспекция данных (DVI) также призывала жителей соблюдать осторожность после кибератаки на CSDD. В распоряжении злоумышленников оказались имена и фамилии людей, регистрационные номера транспортных средств, а также сведения о предыдущих платежах. Эти данные могут использоваться для того, чтобы сделать мошеннические сообщения более убедительными. Например, злоумышленники могут обращаться к человеку по имени и ссылаться на реальную информацию, связанную с его автомобилем или платежами.