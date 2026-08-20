Началось: мошенники уже атакуют жителей Латвии после утечки данных CSDD

Ранее Государственная инспекция данных (DVI) также призывала жителей соблюдать осторожность после кибератаки на CSDD. В распоряжении злоумышленников оказались имена и фамилии людей, регистрационные номера транспортных средств, а также сведения о предыдущих платежах. Эти данные могут использоваться для того, чтобы сделать мошеннические сообщения более убедительными. Например, злоумышленники могут обращаться к человеку по имени и ссылаться на реальную информацию, связанную с его автомобилем или платежами.