В море границы не отмечены: латвийский эксперт о новом миграционном кризисе в Европе
Европа вновь столкнулась с проблемой нелегальной миграции, однако теперь ее усиливают организованная преступность и юридические ограничения. Эксперт Эдвин Инкенс объяснил, почему ЕС вынужден менять подход к охране границ.
В эфире программы "Nedēļa. Post scriptum" на TV24 политический эксперт Эдвин Инкенс напомнил о миграционном кризисе, который разгорелся после войны в Сирии. Миллионы людей направились к турецкой границе, а затем пытались попасть в Европу через Балканы. Турция тогда использовала свое географическое положение в переговорах с Евросоюзом, добиваясь финансирования в обмен на сдерживание миграционного потока.
По словам Инкенса, похожая ситуация позже возникла вокруг Ливии после смены власти. Страна фактически распалась на территории, контролируемые различными группировками, а миграционные потоки из Северной Африки стали одним из инструментов давления.
При этом эксперт считает, что за миграционными потоками нередко стоят не только политические интересы.
"Внизу стоит организованная преступность. Может быть, с политическим оттенком, таким или другим, но в целом это способ организованной преступности зарабатывать достаточно большие деньги", - сказал Инкенс.
По его словам, Евросоюзу и в этих случаях приходилось договариваться с государствами, через которые проходили миграционные маршруты, и фактически платить за то, чтобы поток людей сдерживали.
В море граница не видна
Нынешнюю ситуацию эксперт считает необычной еще и из-за юридических проблем, которые возникают при попытках доказать незаконное пересечение границы.
В качестве примера Инкенс привел Испанию и ситуацию с морскими границами. На суше факт пересечения границы определить относительно просто, тогда как в море такая граница визуально не обозначена.
"Когда человек пересекает сухопутную границу, он четко видит эту черту. И тогда он виновен. А поскольку он плывет, черты нет", - объяснил эксперт.
По словам Инкенса, из-за подобных юридических нюансов государственным органам приходится искать дополнительные способы доказать факт пересечения границы. В частности, обсуждаются решения, позволяющие физически обозначать морскую границу. Однако, по мнению эксперта, такие меры сами по себе проблему не решат.
Европа меняет отношение к нелегальной миграции
Инкенс считает, что Евросоюзу необходимо в целом изменить подход к нелегальной миграции. По его словам, этот процесс уже начался, однако причиной перемен становится не столько добрая воля политиков, сколько общественные настроения.
"Это уже происходит. Но это происходит не из-за такой доброй воли. Это происходит потому, что избиратели, я думаю, и наши избиратели точно так же, начинают голосовать за партии, которые жестче относятся к нелегальным иммигрантам. И к иммигрантам как таковым", - сказал он.
Одним из примеров таких перемен эксперт назвал Швецию. По его словам, страна, которая ранее проводила достаточно либеральную миграционную политику, начала менять законодательство после того, как в стране усилилась проблема бандитизма, которую стали связывать в том числе с миграцией. "Мы видим несколько стран, которые уже были совсем распущенными. Швеция, например, начинает менять свои законы просто потому, что появился бандитизм, который каким-то образом был связан с этой иммиграцией", - отметил Инкенс.
При этом ситуацию в Латвии эксперт оценивает иначе. По его словам, количество нелегальных мигрантов здесь значительно меньше, а сама страна для многих из них не является конечным пунктом назначения.