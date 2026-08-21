В море границы не отмечены: латвийский эксперт о новом миграционном кризисе в Европе

Одним из примеров таких перемен эксперт назвал Швецию. По его словам, страна, которая ранее проводила достаточно либеральную миграционную политику, начала менять законодательство после того, как в стране усилилась проблема бандитизма, которую стали связывать в том числе с миграцией. "Мы видим несколько стран, которые уже были совсем распущенными. Швеция, например, начинает менять свои законы просто потому, что появился бандитизм, который каким-то образом был связан с этой иммиграцией", - отметил Инкенс.