После критики Рига выделила еще 1 млн евро на продолжение велодорожки в Царникаву

Рижская дума выделила 1,072 млн евро на создание велосипедного соединения с велодорожкой в направлении Царникавы. Решение в четверг поддержал Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы. Необходимость строительства нового участка стала особенно очевидной после открытия в августе велодорожки из Царникавы в сторону Риги. Ее строительство обошлось в 3,9 млн евро и финансировалось из Фонда восстановления Европейского союза.