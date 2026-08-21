После критики Рига выделила еще 1 млн евро на продолжение велодорожки в Царникаву
После критики "велодорожки в никуда" Рижская дума выделила еще более 1 млн евро на ее продолжение. Уже 24 августа начнется строительство участка, который соединит Вецаки с Царникавой.
Рижская дума выделила 1,072 млн евро на создание велосипедного соединения с велодорожкой в направлении Царникавы. Решение в четверг поддержал Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы. Необходимость строительства нового участка стала особенно очевидной после открытия в августе велодорожки из Царникавы в сторону Риги. Ее строительство обошлось в 3,9 млн евро и финансировалось из Фонда восстановления Европейского союза.
Однако сразу после открытия жители обратили внимание на проблему: велодорожка фактически заканчивалась у песчаной тропы, по которой невозможно нормально ехать на велосипеде. Кроме того, отсутствовало соединение с Вецаки. Теперь Рижская дума намерена исправить ситуацию.
Строительство начнется 24 августа
Уже в понедельник, 24 августа, начнутся работы по строительству. В районе Вецаки вдоль железнодорожной линии появится новая общая дорожка для пешеходов и велосипедистов. Она должна улучшить сообщение между Вецаки и Царникавой и стать частью региональной велосипедной сети.
На время строительных работ будет создан временный путь для передвижения. Проект предусматривает строительство 1,781 километра новой велосипедной инфраструктуры и будет реализован в два этапа.
Первым этапом построят освещенную общую дорожку шириной три метра и длиной 396 метров - от административной границы Риги до мобильного пункта "Вецаки". Этот участок соединится с уже существующей велодорожкой Царникава - Рига, создав непрерывный маршрут.
Второй этап предусматривает строительство еще 1,385 километра дорожки от мобильного пункта "Вецаки" до проспекта Вецаки.
На большей части маршрута будет общая трехметровая дорожка для пешеходов и велосипедистов.
При этом примерно на 330-метровом участке между железнодорожной станцией и проспектом Мангалю планируется обновить существующее дорожное покрытие. Здесь движение велосипедов и автомобилей будет организовано в общем пространстве.
Еще примерно на 60-метровом участке возле площади у станции появится раздельная инфраструктура: тротуар шириной 2,5 метра и трехметровая велодорожка. Также предусмотрено обновление покрытия площади, элементов благоустройства и зеленых насаждений.
В Рижской думе поспорили о коммуникации
На заседании комитета вице-мэр Риги Марис Спринджукс призвал ответственных сотрудников муниципалитета активнее информировать жителей о реализации проекта и размещать информацию непосредственно на месте строительства. По его мнению, это необходимо, чтобы не страдал имидж Рижской думы. В частности, он предложил установить информационный плакат с объяснением, что продолжение велодорожки будет построено.
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс, в свою очередь, заявил, что именно Спринджукс отвечает за коммуникацию с самоуправлениями Рижского региона. По словам мэра, Адажское краевое самоуправление своевременно не проинформировало Ригу о планах строительства велодорожки.