Несмотря на войну: стало известно, какие из латвийских предприятий и чем торгуют с Россией
В июле 171 латвийская компания продолжала торговать с Россией и/или Беларусью. Большинство из них связаны с логистикой, продуктами питания и медициной.
Из 171 компании 55 занимаются грузовыми перевозками, складской деятельностью или другими логистическими услугами. Еще 44 компании связаны с производством или торговлей продуктами питания и сельскохозяйственными товарами, а 17 работают в сфере производства или торговли медицинскими товарами и оборудованием.
В основном торговые связи с Россией и Беларусью сохраняют относительно небольшие латвийские предприятия. Оборот 48 компаний в 2025 году не превышал 1 млн евро, еще у 51 компании он составлял от 1 до 5 млн евро.
Крупнейшие компании в списке
Крупнейшей компанией, торговавшей в июле с Россией и/или Беларусью, стала оптовый продавец сельскохозяйственных товаров Avrora Baltic. Ее оборот в прошлом году составил 233 млн евро.
В список также вошли производитель лекарств Grindeks, оптовый продавец сельскохозяйственной продукции Agerona, фармацевтическая компания Olpha, продавец фармацевтической продукции Elpis, оператор складов Trialto Latvia, производитель продуктов питания Puratos Latvia, производитель трикотажа Lauma Fabrics, оптовый продавец продуктов питания Duty Free Trading Latvija, логистическая компания BV Grupa и предприятие по продаже медицинских товаров Medibridge.
Среди компаний с более специфической деятельностью оказались продавец рыболовных и туристических товаров Salmo Group, продавец товаров для бань Pirts LV, книжный продавец Kors N, работающий под брендом Mnogoknig, полиграфическая компания Veiters korporācija, а также несколько распространителей косметики.
Grindeks объяснил торговлю с Россией
В Grindeks заявили, что стратегия развития компании направлена на расширение присутствия на рынках Европейского союза, Северной Америки и других международных рынках. В компании отметили, что переориентация экспортных направлений уже началась, однако в фармацевтической отрасли этот процесс занимает продолжительное время.
В Grindeks также подчеркнули, что ситуация компании не является исключительной: другие международные фармацевтические предприятия продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь.
Кто владеет этими компаниями?
Среди конечных бенефициаров 171 компании преобладают граждане Латвии. Они являются конечными бенефициарами 131 компании из списка.
В восьми компаниях конечными бенефициарами являются граждане России, в шести - Эстонии, в пяти - Беларуси, еще в четырех - Украины.
Кроме того, среди конечных владельцев встречаются граждане Израиля, Германии, Швейцарии, Индии, Италии, Литвы и других стран.