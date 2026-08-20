Несмотря на войну: стало известно, какие из латвийских предприятий и чем торгуют с Россией

В Grindeks заявили, что стратегия развития компании направлена на расширение присутствия на рынках Европейского союза, Северной Америки и других международных рынках. В компании отметили, что переориентация экспортных направлений уже началась, однако в фармацевтической отрасли этот процесс занимает продолжительное время.