В CSDD сменилось руководство после кибератаки. Названы члены временного совета

Председателем временного совета избран нынешний председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) Гиртс Озолс. У него более 25 лет управленческого опыта в сфере телекоммуникаций, информационных и коммуникационных технологий, электромобильности и развития бизнеса. Последние десять лет он занимал руководящие должности в LVRTC и телекоммуникационной отрасли Латвии.