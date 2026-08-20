В CSDD сменилось руководство после кибератаки. Названы члены временного совета
Сегодня, 20 августа, в Министерстве сообщения состоялось внеочередное собрание акционеров Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), на котором для обеспечения непрерывного управления и стабильной работы предприятия был избран временный совет.
Решение о назначении временного совета было принято после того, как прежние члены совета и правления CSDD подали в отставку вслед за недавней кибератакой.
Председателем временного совета избран нынешний председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) Гиртс Озолс. У него более 25 лет управленческого опыта в сфере телекоммуникаций, информационных и коммуникационных технологий, электромобильности и развития бизнеса. Последние десять лет он занимал руководящие должности в LVRTC и телекоммуникационной отрасли Латвии.
Членом временного совета стала нынешний член совета Latvijas pasts Лига Эрмане. У нее многолетний опыт в финансовом управлении, корпоративном управлении и стратегическом развитии финансов компаний. Она работала в финансовой сфере, недвижимости, авиации, почтовой отрасли и здравоохранении.
Еще одним членом временного совета избран Иварс Салиньш, имеющий многолетний опыт работы в транспортной отрасли и стратегическом управлении. Ранее он работал в Latvijas gaisa satiksme, где возглавлял департамент стратегического планирования и административной поддержки и занимался развитием предприятия, инвестиционными проектами и вопросами корпоративного управления.
Главная задача нового временного совета - обеспечить непрерывность управления CSDD и принимать необходимые решения для стабильной работы предприятия.
Одновременно Министерство сообщения в ближайшее время планирует организовать открытые конкурсы на должности постоянных членов совета и правления CSDD.