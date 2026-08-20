Известный бренд Amoralle начал ликвидацию - латвийкам не до эксклюзивного белья
Известный латвийский бренд нижнего белья и одежды Amoralle оказался на грани закрытия: компания Glamoralle начала ликвидацию после падения спроса на продукцию премиального сегмента.
Один из заметных латвийских брендов одежды и нижнего белья Amoralle оказался под угрозой полного прекращения деятельности после нескольких сложных лет, когда снижение покупательской способности и падение спроса на дорогую одежду серьезно ударили по бизнесу.
Процесс ликвидации начался в четверг на основании решения единственной владелицы компании Инесе Ваксе, принятого 5 августа. Ликвидатором назначена сама Ваксе, которая является также председателем правления Glamoralle.
Финансовые результаты компании свидетельствуют о серьезных проблемах. В 2025 году Glamoralle получила 670 435 евро оборота, однако завершила год с убытком в размере 131 086 евро.
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Премиальный сегмент оказался под ударом
В годовом отчете компании говорится, что на деятельность Glamoralle в прошлом году существенно повлияли как внешние, так и внутренние факторы. Одним из главных факторов стали изменения в мировых потребительских тенденциях, которые повлияли на образ жизни и привычки покупателей.
На фоне экономической неопределенности и роста инфляции потребители стали значительно чувствительнее к ценам. В результате резко снизился спрос на одежду эксклюзивного сегмента.
В конце 2025 года Glamoralle начала стремительно сокращать деятельность, поскольку получаемых доходов уже не хватало для покрытия постоянно растущих расходов. Компания сократила объем торговли и провела несколько распродаж, стремясь уменьшить финансовую нагрузку и обеспечить возможность рассчитаться с государственным бюджетом, сотрудниками и кредиторами.
Компания планировала реструктуризацию
Ранее руководство планировало провести реструктуризацию, чтобы восстановить денежный поток. Предполагалось также изменить направление деятельности Glamoralle, чтобы сократить накопившиеся убытки и обеспечить расчеты с кредиторами. Однако теперь компания перешла к ликвидации.
Glamoralle была зарегистрирована в Латвии в 2012 году. Уставный капитал компании составляет 2800 евро. Единственной владелицей является Инесе Ваксе.