Известный бренд Amoralle начал ликвидацию - латвийкам не до эксклюзивного белья

В годовом отчете компании говорится, что на деятельность Glamoralle в прошлом году существенно повлияли как внешние, так и внутренние факторы. Одним из главных факторов стали изменения в мировых потребительских тенденциях, которые повлияли на образ жизни и привычки покупателей.