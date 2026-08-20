Пятница начнется спокойно, но днем погода местами испортится.
В Латвии
Сегодня 18:03
До +24 градусов, но местами с грозами: какой будет пятница в Латвии
Пятница в Латвии будет теплой, но не везде сухой. Днем местами пройдут кратковременные дожди, а во второй половине дня возможны и грозы.
В пятницу местами облака принесут кратковременный дождь, а во второй половине дня локально возможны грозы. Временами будет выглядывать солнце, ветер подует с юга. Максимальная температура воздуха составит +19...+24°.
В Риге начало дня будет сухим, однако во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. Сохранится слабый до умеренного южный ветер. При прояснениях воздух прогреется до +22...+23°.