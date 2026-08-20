Под Домом конгрессов планируют создать крупнейшее убежище в Риге
В Риге готовят крупнейший на сегодняшний день проект убежища - его планируют оборудовать под подземной парковкой у Дома конгрессов. В случае угрозы там смогут укрыться до 5000 человек.
Финансово-административный комитет Рижской думы сегодня поддержал приспособление подземной парковки у Дома конгрессов под убежище. За разработку проекта будет отвечать Департамент собственности Рижской думы.
Проект реконструкции должен предусматривать создание убежища II категории. Оно будет предназначено для защиты людей от опасных факторов, ударной волны внешнего взрыва и осколков в случае катастрофы, военного вторжения или войны.
Общие расходы на реализацию проекта планируются в размере до 854 585 евро. Из них до 600 000 евро составит софинансирование Европейского фонда регионального развития.
"Сейчас Рига продвигает самый масштабный до сих пор проект в сфере убежищ - планируется создать убежище II категории на 5000 мест, которое станет первым решением такого масштаба в Латвии. Принятое сегодня комитетом решение является важным шагом для начала проектирования. Завершить строительство убежища планируется до 2030 года", - сообщил агентству LETA вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
По его словам, объект будет иметь двойное назначение. В обычное время помещения будут использоваться для нужд концертного зала Rīgas filharmonija как парковочный комплекс и место для логистики поставок со специальной рампой. В случае угрозы подземную парковку можно будет использовать как убежище, рассчитанное на длительное пребывание людей.
Для Риги это станет первым проектом такого типа. До сих пор муниципальные решения в основном предусматривали приспособление уже существующих помещений под убежища III категории, рассчитанные на кратковременное пребывание людей.