Под Домом конгрессов планируют создать крупнейшее убежище в Риге

По его словам, объект будет иметь двойное назначение. В обычное время помещения будут использоваться для нужд концертного зала Rīgas filharmonija как парковочный комплекс и место для логистики поставок со специальной рампой. В случае угрозы подземную парковку можно будет использовать как убежище, рассчитанное на длительное пребывание людей.