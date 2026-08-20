Над Юрмалой будут летать дроны: жителей предупредили о военных учениях
С 22 по 23 августа и с 5 по 6 сентября в Юрмале пройдут учения 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады Земессардзе с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Цель учений - отработка и укрепление боеготовности подразделения беспилотников, а также навыков наблюдения и идентификации целей при интенсивном использовании дронов.
Учебный процесс в Земессардзе проходит непрерывно в течение всего года. Во время плановых занятий военнослужащие совершенствуют навыки выполнения различных тактических задач и готовность к защите территории ответственности своих подразделений.
Что важно знать жителям
Во время учений в Юрмале, на улице Межмалас, 43, и улице Дзервью, 4, на территории Слокской бумажной фабрики, будут проходить интенсивные полеты беспилотников.
На дорогах в районе указанных адресов также возможно кратковременное передвижение военного транспорта без проведения тактических маневров, а также перемещение военнослужащих и бойцов Земессардзе.