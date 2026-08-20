Можно ли писать в латвийские учреждения на латгальском? Спор дошел до Верховного суда

После этого заявитель обратился в Административный районный суд. Он просил признать действия сиротского суда незаконными, а также обязать учреждение письменно извиниться перед ним и членами его семьи. Однако судья Административного районного суда отказался принять заявление в части требования об извинениях перед родственниками. Судья указал, что человек может обращаться в суд для защиты собственных прав и законных интересов, но не прав других лиц.