Можно ли писать в латвийские учреждения на латгальском? Спор дошел до Верховного суда
Спор о праве использовать латгальский язык в официальной переписке дошел до Верховного суда Латвии. Суд указал, что вопрос нельзя считать очевидно необоснованным и потребовал рассмотреть дело по существу.
Как сообщили в Верховном суде (АТ), человек обращался в сиротский суд с заявлениями на латгальском языке, однако учреждение отказалось их принимать и рассматривать по существу. Свое решение сиротский суд объяснил требованием использовать в официальном общении литературный латышский язык.
После этого заявитель обратился в Административный районный суд. Он просил признать действия сиротского суда незаконными, а также обязать учреждение письменно извиниться перед ним и членами его семьи. Однако судья Административного районного суда отказался принять заявление в части требования об извинениях перед родственниками. Судья указал, что человек может обращаться в суд для защиты собственных прав и законных интересов, но не прав других лиц.
В другой части заявления - относительно отказа предоставить ответ по существу и извиниться перед самим заявителем - суд также усмотрел очевидную необоснованность требований. По мнению судьи, у заявителя нет субъективного права в каждом случае использовать латгальский письменный язык при общении с государственным учреждением. Кроме того, учреждение якобы не обязано понимать такие заявления или переводить их на литературный латышский язык.
Верховный суд увидел в деле важный языковой вопрос
Верховный суд с такой оценкой не согласился полностью. AT установил, что несколько требований заявителя действительно не должны рассматриваться в рамках административного процесса. Они связаны с организацией порядка общения дедушки и ребенка и должны решаться в гражданско-правовом порядке.
Однако один из вопросов непосредственно касается оценки того, как проходит общение заявителя с ребенком. Он связан с защитой интересов ребенка и входит в компетенцию сиротского суда.
Поэтому учреждение, по мнению Верховного суда, как минимум должно было отреагировать на это обращение как на заявление частного лица, а при необходимости - действовать в соответствии с другими нормативными актами. Таким образом, судья ошибочно пришел к выводу, что этот вопрос вообще не может рассматриваться в соответствии с Законом об обращениях.
"Нельзя сказать, что результат очевиден"
Верховный суд также указал, что в этой части судья преждевременно отказался рассматривать заявление как очевидно необоснованное. По мнению AT, обоснование решения не убеждает в том, что исход дела настолько очевиден, что не может вызывать никаких разумных сомнений или содержательной дискуссии.
Напротив, дело затрагивает существенные правовые вопросы, связанные с использованием латгальского письменного языка, а также сохранением и развитием латгальской идентичности. Заявитель, как отмечает Верховный суд, подробно обосновал свою позицию по этим вопросам.
Для разрешения спора необходимо интерпретировать положения Конституции Латвии, Закона о государственном языке и Закона об исторических землях Латвии.
В частности, суду предстоит определить, допустимо ли и в какой степени использование латгальского письменного языка при общении с государственными и муниципальными учреждениями.
Верховный суд подчеркивает, что ответы на эти вопросы не являются однозначными и простыми. Поэтому их необходимо рассмотреть в полноценном судебном процессе, подробно изучив административное дело по существу.
Таким образом, спор, который первоначально возник из-за отказа сиротского суда принять обращения на латгальском языке, может стать важным прецедентом для определения того, какие возможности существуют у жителей Латвии при использовании латгальского письменного языка в официальном общении с государственными учреждениями.