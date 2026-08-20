35 лет со дня восстановления независимости: как Латвия отметит 21 августа
Фото: LETA
В Риге отметят 35-летие фактического восстановления независимости Латвии.
В Латвии

35 лет со дня восстановления независимости: как Латвия отметит 21 августа

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В пятницу, 21 августа, Латвия отметит 35-летие полного восстановления государственной независимости. В Сейме пройдет торжественное заседание, а в центре Риги состоится церемония возложения цветов к памятнику Свободы.

21 августа, в день, когда 35 лет назад была полностью восстановлена независимость Латвии, Сейм соберется на торжественное заседание. Оно начнется в 12:00.

На заседании выступят председатель Сейма Дайга Миериня и премьер-министр Андрис Кулбергс. На мероприятие приглашены депутаты Верховного совета, голосовавшие за восстановление независимости, президент Латвии, а также представители зарубежного дипломатического корпуса.

Все желающие смогут следить за торжественным заседанием в прямом эфире на сайте Сейма, на страницах парламента в Facebook и YouTube, а также на Латвийском телевидении.

Перед заседанием, в 11:00, депутаты примут участие в церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. Во второй половине дня председатель Сейма также примет участие в Рижском замке в торжественной церемонии вручения Государственной награды, учрежденной в честь 21 августа.

В здании Сейма в этот день можно будет увидеть оригинал конституционного закона "О государственном статусе Латвийской Республики", а также фотовыставку "Голосование, изменившее историю", посвященную событиям восстановления независимости.

21 августа 1991 года Верховный совет Латвийской Республики принял конституционный закон "О государственном статусе Латвийской Республики". Этим был отменен переходный период и завершено фактическое восстановление независимости страны.

Депутаты Верховного совета приняли этот закон несмотря на то, что на Домской площади находилась бронетехника советских сил, а над зданием парламента кружил военный вертолет.

21 августа стало датой, которая принесла Латвии фактическую независимость, положила начало реальному восстановлению государственной независимости, восстановила действие Сатверсме и отделила правовое пространство Латвии от СССР.

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