35 лет со дня восстановления независимости: как Латвия отметит 21 августа
В пятницу, 21 августа, Латвия отметит 35-летие полного восстановления государственной независимости. В Сейме пройдет торжественное заседание, а в центре Риги состоится церемония возложения цветов к памятнику Свободы.
21 августа, в день, когда 35 лет назад была полностью восстановлена независимость Латвии, Сейм соберется на торжественное заседание. Оно начнется в 12:00.
На заседании выступят председатель Сейма Дайга Миериня и премьер-министр Андрис Кулбергс. На мероприятие приглашены депутаты Верховного совета, голосовавшие за восстановление независимости, президент Латвии, а также представители зарубежного дипломатического корпуса.
Все желающие смогут следить за торжественным заседанием в прямом эфире на сайте Сейма, на страницах парламента в Facebook и YouTube, а также на Латвийском телевидении.
Перед заседанием, в 11:00, депутаты примут участие в церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. Во второй половине дня председатель Сейма также примет участие в Рижском замке в торжественной церемонии вручения Государственной награды, учрежденной в честь 21 августа.
В здании Сейма в этот день можно будет увидеть оригинал конституционного закона "О государственном статусе Латвийской Республики", а также фотовыставку "Голосование, изменившее историю", посвященную событиям восстановления независимости.
21 августа 1991 года Верховный совет Латвийской Республики принял конституционный закон "О государственном статусе Латвийской Республики". Этим был отменен переходный период и завершено фактическое восстановление независимости страны.
Депутаты Верховного совета приняли этот закон несмотря на то, что на Домской площади находилась бронетехника советских сил, а над зданием парламента кружил военный вертолет.
21 августа стало датой, которая принесла Латвии фактическую независимость, положила начало реальному восстановлению государственной независимости, восстановила действие Сатверсме и отделила правовое пространство Латвии от СССР.