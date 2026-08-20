"Теперь Kārums будет Kaarum?" Даже экс-президент Эстонии шутит о возможной покупке Rīgas piena kombināts
Возможная покупка эстонской компанией одного из крупнейших молочных предприятий Латвии вызвала бурную реакцию по обе стороны границы. Особенно эмоционально обсуждают судьбу любимого латвийцами бренда Kārums.
Ранее стало известно, что материнская компания эстонского производителя сырого молока Agrone - Falber Investments - подписала соглашение о приобретении концерна акционерного общества Rīgas piena kombināts, в состав которого также входит Valmieras piens.
Для завершения сделки еще необходимо получить разрешения органов по надзору за конкуренцией Эстонии и Латвии. Финансовые условия соглашения стороны не раскрывают. В компании заявили, что предполагаемая сделка позволит объединить взаимодополняющие компетенции двух крупных предприятий молочной отрасли стран Балтии. Председатель правления группы Agrone Раул Йетс отметил, что компания видит большой потенциал в объединении знаний и опыта двух предприятий.
Однако еще не состоявшаяся сделка уже вызвала заметный интерес в Эстонии. Главным символом возможного перехода латвийского предприятия под эстонский контроль неожиданно стал Kārums - один из самых узнаваемых и любимых в Латвии брендов.
"Kārums теперь собственность Эстонии?"
В социальных сетях эстонцы с юмором отреагировали на возможное приобретение. Один из пользователей написал, что теперь его любимая эстонская еда - шоколадный сырок Kārums. Другой сравнил возможную сделку с ситуацией, при которой Эстония отказалась бы от своего национального символа - василька. "Добро пожаловать, Kārums!" - написал один из комментаторов.
Ma ei kujuta ette, see on lätlastele vist sama kui me annaks oma rukkilille ära vms.— Rein Sermat (@tamresnier) August 19, 2026
No igatahes...
„Laipni lūdzam, Kārums!“ 😄 pic.twitter.com/e1jTYtxrDv
Другие шутливо заявляли, что эстонцы якобы "под покровом ночи отняли у латышей их национальное сокровище". В комментариях также появились сообщения: "Kārums теперь собственность Эстонии!" и "Добро пожаловать на эстонский рынок, Kārums!"
На возможную сделку обратил внимание и бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Он написал в социальных сетях: "Так теперь он будет называться "Kaarum"?"
So it will now be called "Kaarum"? https://t.co/FQkrHHLod9— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) August 19, 2026
Шутка вызвала новую волну комментариев. Один из пользователей предложил изменить название на "Kraaks", другой - "Kaaren". Еще один пошутил, что в следующий раз латышам стоит дважды подумать: "Это вам за горчицу!" Другой комментатор отметил, что эстонское слово "karums" означает "сладость".
Нашлись и те, кто уже начал фантазировать о новых вкусах. Один из пользователей написал: "Только тот, с начинкой Vana Tallinn", намекая на знаменитый эстонский ликер. Другой предложил: "Теперь вы можете сделать горчицу под названием Kārums". А один из пользователей пошутил, что Эстонии было бы лучше купить латвийскую часть Rail Baltica.
А один житель Латвии написал в соцсетях: "Это несправедливо! Когда компанию Laima купила группа Orkla, эти негодяи изменили рецептуру. Предупреждаю: Эстония, если вы измените рецепт Kārums, "войны из-за сардин" покажутся вам балетным спектаклем!"