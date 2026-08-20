"Теперь Kārums будет Kaarum?" Даже экс-президент Эстонии шутит о возможной покупке Rīgas piena kombināts

Нашлись и те, кто уже начал фантазировать о новых вкусах. Один из пользователей написал: "Только тот, с начинкой Vana Tallinn", намекая на знаменитый эстонский ликер. Другой предложил: "Теперь вы можете сделать горчицу под названием Kārums". А один из пользователей пошутил, что Эстонии было бы лучше купить латвийскую часть Rail Baltica.